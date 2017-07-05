05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı

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325 araç kontrol edildi, içerisinde eşya veya paket bulunan 57 araca 'şaka ceza makbuzu' bırakıldı.
Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı
Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı

Antalya'da polis ekipleri, sahillerde araçlarında değerli eşya bırakan vatandaşları 'şaka cezamakbuzu' ile uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için 'şaka ceza makbuzu' hazırlandı.

57 MAKBUZ BIRAKILDI

DHA'nın haberine göre sahil şeritlerinde yapılan rutin kontrollerde, pencere ve kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş araçlara, 'Bu bir ceza makbuzu değil sadece uyarıdır, lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayın' yazılı makbuz bırakıldı.

Lara ve Konyaaltı plajlarında yapılan çalışmada, 325 araç kontrol edildi, içerisinde eşya veya paket bulunan 57 araca 'şaka ceza makbuzu' bırakıldı.

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