05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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FETÖ elebaşı Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi

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FETÖ elebaşı Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den de destek geldi.
FETÖ elebaşı Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi FETÖ elebaşı Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi FETÖ elebaşı Kılıçdaroğlu'na açık açık destek verdi

Dün HDP'lilerle kol kola yürüyen Kılıçdaroğlu'na son olarak da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den destek geldi.

Gülen Türkiye'de kendini gizleyen kripto örgütçülerine 'yürüyün' talimatı verdi.

Hatırlanacağı üzere CHP'nin düzenlediği yürüyüşe, FETÖ'den tutuklanan bir zanlının annesi de katılmış, kimseye merhametinin kalmadığını, sokağa inenlerde acıma duygusunun olmamasını istemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aslan' gibi olduğunu savunan FETÖ tutuklusu zanlının annesi, sonuna kadar CHP'nin arkasında olduğunu belirtmişti.

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