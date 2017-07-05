3. Ana Jet Üssü'nde Awacs operasyonu!

Konya 3’üncü Ana Jet Üssü'ndeki Havadan Erken İhbar ve Kontrol Komutanlığı’nda (HİK) aralarında yüzbaşı ve üsteğmenlerin de bulunduğu 14 asker gözaltına alındı. FETÖ'cü teğmenlerden bazılarının 15 Temmuz sonrası üsse atandığı öğrenildi. HİK son olarak filosundaki bir Awacs uçağına sabotaj iddiasıyla da gündeme gelmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında kritik bir üs olan Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon başlattı. Savcılık, üs bünyesinde bulunan Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Grup Komutanlığı’nda görev alan 2 kıdemli yüzbaşı, 13 üsteğmen, 6 teğmen olmak üzere 21 askeri personel için gözaltı kararı çıkardı. Düzenlenen operasyonla 14 kişi gözaltına alınırken 7 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

RADAR BİLGİLERİNE MARKAJ

HİK Grup Komutanlığı’nın, üstlendiği görevler operasonu kritik bir hale getiriyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın tüm radar bilgileri üssün bünyesinde bulunduğu Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığına geliyor. FETÖ’nün de bu nedenle komutanlığa kripto elemanlarını yerleştirdiği ve bu şekilde radar bilgilerini ele geçirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 4 HİK uçağı ve diğer sistemlerden kaydedilen radar bilgilerinin, buradaki FETÖ’cü subaylar tarafından takip ettikleri saptandı.

15 TEMMUZ’DAN SONRA ATANDILAR

Yapılan tespitlerde, FETÖ’cülerin bugüne kadar deşifre olmayan ve kripto olarak örgüte çalışan adamları sayesinde çalışmalarına devam ettiği bilgisi yer aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı teğmenlerin 15 Temmuz’un ardından üsse atanmış olmaları ve burada kümelenmeleri dikkat çekti. Gözaltına alınan Kıdemli Yüzbaşı Alattin Diri’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na özel sekreter olarak atanması için isminin geçtiği belirtildi.

MAKETLİ MESAJ

HİK uçağı geçtiğimiz aylarda sabotaj iddialarıyla gündeme geldi. HİK uçağı maketlerinden birinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in arkasındaki vitrinde bulunması da sabotaj iddialarını güçlendirdi. Gülen’in bu şekilde örgüte mesaj verdiği değerlendirildi. Geçtiğimiz aylarda Konya’dan havalanan ve 15 uçuş personeliyle havalanan Boeing 737 HİK uçağı, inişe geçtiği sırada arıza yaptı. Ardından yapılan incelemede uçağın sürat sistemindeki pitot tüpünün içinde bir bitki tomurcuğu bulundu. Uzmanlar bu olayı, pitot tüpüne doğal yollardan tomurcuk girmesinin olanaksız olduğu ve bu olayın yaşanabilmesi için kasıtlı olarak yerleştirilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendirildi ve soruşturma başlatıldı.

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