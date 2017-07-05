Ak Parti'den önemli açıklama! OHAL bitecek mi?

3 aylık OHAL süresinin bitmesine günler kala AK Parti'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı OHAL'in devam etmesi gerektiği kanaatinde olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı, canlı yayında Olağanüstü Hal'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. OHAL şartlarının ortadan kalkmadığını ifade eden Yazıcı, "OHAL'in uzatılması gerektiği kanısındayım" dedi.

19 Temmuz'da süresi dolacak olan Olağanüstü Hal ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı şunları söyledi:

"Hiçbir hükümet ülkeyi OHAL ile yönetmek istemez. Ama 15 Temmuz hain darbe girişi sonrası zaruri hale geldi" dedi. OHAL sürecini hayata geçiren şartlar ortadan kalkmışsa OHAL'i kaldıralım. Ama bence kalkmadı. Dün Başbakan Yardımcısı arkadaşımız da FETÖ'cülerin kamudan tam olarak temizlenmediğini söyledi. OHAL'in uzatılması gerektiği kanısındayım. Kararı Meclis verecek."

PARTİ TEŞKİLATLARINDAKİ DEĞİŞİM

"Parti teşkilatlarında yapılacak değişiklik ile ilgili de konuşan Yazıcı, "Pozisyon elde etmiş arkadaşlardan başarı bekleriz. Metal yorgunluk gösteren arkadaşlar değişecek. adaylarla mevcutlar arasında değerlendirme yapılacak"dedi.

CHP'NİN AHİM'E BAŞVURUSU

CHP'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne referandumla ilgili yaptığı başvuruyu da değelendiren Yazıcı, "Bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.