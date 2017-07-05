Kocaeli’nde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki kalabalığa bombalı bir araçla saldırı yapılacağı istihbaratı üzerine ekipler teyakkuza geçti
OPERASYONLA YAKALANDI
Araç trafiği yürüyüş boyunca ilk kez tamamen kesildi. Tüm bu hazırlıkların ardından Kartepe ilçesinde panelvan tipi bir araca operasyon düzenlendi. O anlarsa kameraya yansıdı. Araçtaki şahıs gözaltına alındı.
05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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CHP’nin yürüyüşüne saldırı önlendi!
Kocaeli’nde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki kalabalığa bombalı bir araçla saldırı yapılacağı istihbaratı üzerine ekipler teyakkuza geçti
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