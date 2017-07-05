05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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AK Parti ve MHP anlaştı! Bu hafta geliyor

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AK Parti ile MHP "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlemesine" ilişkin verdikleri teklifi görüşmek üzere biraraya geldi.
AK Parti ve MHP anlaştı! Bu hafta geliyor
AK Parti ve MHP anlaştı! Bu hafta geliyor AK Parti ve MHP anlaştı! Bu hafta geliyor AK Parti ve MHP anlaştı! Bu hafta geliyor

AK Parti Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlemesine" ilişkin verdikleri teklifi görüşmek üzere MHP Grup başkanvekili Erkan Akçay ile biraraya geldi. Elitaş "İnşallah bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz" dedi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Ak parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, "anayasa değişikliğine uyumlu iç tüzük düzenlenlemesine" ilişkin MHP'ye verdikleri teklifi görüşmek için MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP'nin anayasa komisyonu üyesi Mehmet Parsak  ile Meclis'te bir araya geldi.

Mustafa Elitaş "AK Parti olarak bir hazırlık çalışması yaptık ve bayramdan önce MHP'ye gönderdik. Bugün onların değerlendirmeleri çerçevesinde eleştiri ve katkılarını birlikte görüşüp değerlendireceğiz. İnşallah bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  iç tüzüğü vermeyi planlıyoruz" dedi. 

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