Trump'tan G20 öncesi son dakika bombası!

Trump, Çin'in Kuzey Kore ile ilk çeyrekte olan ticaretindeki artışa dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da düzenlenecek olan G-20 zirvesi için yola çıkmadan önce Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Trump, Çin'in ilk çeyrekte Kuzey Kore ile olan ticaretindeki artışa dikkat çeken Trump, Çin'in kendileri ile birlikte çalışmadığını öne sürdü.



Trump mesajında, "Çin ile Kuzey Kore arasındaki ticaret yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 büyüdü. Çin'in bizimle çalışması şimdilik bu kadar ama biz bunu denemek zorundaydık.ABD dünya tarihinde bazı kötü ticari iş birliğinde bulundu. Neden bize yardım etmeyen ülkelerle buna devam etmemiz gerekiyor?" ifadelerini kullandı.