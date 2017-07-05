05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının asıl amacı!

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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin muhtemel Afrin operasyonuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının asıl amacı!
Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının asıl amacı! Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının asıl amacı! Sınırımıza dikilen zeytin ağaçlarının asıl amacı!

Katıldığı televizyon programında olası Afrin operasyonunu değerlendiren Yarar bölgenin dağlık bir arazi olduğunu belirterek ''Avantajlar çok fazla var Afrin Bölgesi için. Ama şöyle bir sakıncası da var. Bölgenin en dağlık arazisine sahip. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine kıyasla söylüyorum. Suriye'deki bizim daha önce çatıştığımız bölgeden daha yüksek zeytinlik bir alanda çatışma yaşanabilir. Bu da hedeflerin seçimi için daha zorlaştırıcı bir faktör. Daha ince eleyip sık dokunması gereken bir yer.'' dedi.

BABA ESED TÜRKİYE'NİN HAREKATINI ENGELLEMEK İÇİN ZEYTİN AĞACI DİKTİRDİ

Bölgedeki sık zeytin ağaçlarının hikayesini de anlatan Yarar ''Buradaki zeytin ağaçlarının dikilmesi özellikle baba Esad döneminde yapılan bir proje. Normalde zeytin ağaçları birbirine belli bir mesafede dikilir. Ama buradaki ağaçlar Türkiye'nin bir harekatında zırhlı birlikleri engellemek için sık şekilde dikilmiş. Bölgedeki zeytinlik ağaçların bir kısmı belli bir yaşın üzerine çıktığı için bunu sağlayabilecek yaşta. Ancak bazıları da bunu sağlayamaz. Ama başka bir dezavantajı var alanı görmüyorsun. İlerlerken daha uzak bir mesafeyi görme şansına sahip değilsin. Bunu yukarıdaki İHA'lar sayesinde yapmak zorundasın.'' ifadelerini kullandı.

Yarar sözlerini ''Benim ilk görev yaptığım yer bu bölgeydi ve dört seneye yakın bu bölgede görev yaptım. Neredeyse avucumun içi gibi bilirim. Değişik ve çok zor bir alandır. Benim görev yaptığım dönemde de PKK'ya en çok destek veren köylerin bulunduğu alan burasıydı.'' şeklinde sürdürdü.

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