Ethereum %6,76 oranında değer kaybederek 263,39 dolara geriledi. Para birimi, Haziran ayında 419,3 dolara kadar yükselmişti.
ABD merkezli GDAX borsasında BTC/USD %1,16 düşüşle 2,507 dolara geriledi. Bitcoin, 11 Haziran'da 3.000 dolar seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, ancak sonraki günlerde %27 oranında değer kaybetmişti.
Ayrıca Ripple hafif gerilerken Litecoin değer kazandı.
05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Ethereum %6 geriledi, Bitcoin baskı altında
Ethereum Çarşamba günü sert bir şekilde gerilerken Bitcoin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti
Ethereum %6,76 oranında değer kaybederek 263,39 dolara geriledi. Para birimi, Haziran ayında 419,3 dolara kadar yükselmişti.
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