Destici'den çağrı! 'sonlandırın'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin sürdürdüğü 'Adalet yürüyüşü' ile ilgili provokasyon iddialarına dikkati çekerek, yürüyüşün sonlandırılmasını önerdi. Destici, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda ciddi duyumları varsa o zaman bu provokasyonlara müsaade etmemenin yolu nedir, yürüyüşü sonlandırmaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin haftalık olağan toplantısını Antalya'da yaptı. Üst düzey yöneticilerinin de eşlik ettiği Başkan Destici, Telafer'de 200 Türkmenin DAEŞ tarafından şehit edildiğine yönelik iddiaları hatırlattı. Mustafa Destici, "Ama tabii bu 200 kişi, hepsi dün ya da önceki gün toplu halde öldürülmüş. Şehit edilmiş değil. 15- 20 gün içinde 200'e yakın Türkmen kardeşimiz Telafer'de DAEŞ tarafından kurşuna dizilmiş vaziyette şehit edilmiş. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

"TÜRKİYE BEKLEMEDEN MÜDAHALE ETMELİDİR"

Telafer'de sahipsiz ve Türkiye'den başka ümidi olmayan Türkmenler olduğunu belirten Mustafa Destici, şunları söyledi: