Ömer Halisdemir ismi tescillenerek koruma altına alındı

Balıkesir ve Çanakkale'de faaliyet gösteren Batu Patent'in kurucu ortağı ve avukatı Onur Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla onun ismini marka olarak tescil ettirmek için müracaat ettiğini söyledi.
Bu konuda firma olarak Hatice Hanım'a destek sağladıklarını belirten Turgut, "Tescil işlemini tamamlamanın ve şehidimizin büyük fedakarlığına karşılık bizlere düşenden az bir kısmını bu tescil işlemi ile yerine getirmenin huzurunu yaşamaktayız." dedi.
Tescil sürecinde desteklerini esirgemeyen ve süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Turgut, "Kahraman şehidimiz Halisdemir'in eşine marka tescil belgesini Ankara'da elden teslim ettik. Özel Kuvvetler Komutanlığınca bize de hatıra olarak protokol plaketi hediye edildi. Özel Kuvvetler Komutanlığının şirketimizi plaketle ödüllendirmesi bizleri ayrıca gururlandırdı." diye konuştu.
Şehidin üzerinden maddi kazanç elde etmek isteyenlere yaptırım
Batu Patent Müdürü Çağdaş Bağmeşli de şehit Ömer Halisdemir'in adının savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde tescillendiğini söyledi.
"Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir'in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır." değerlendirmesinde bulunan Bağmeşeli, tarihe geçmiş böyle sembol bir kişinin adının yaşatılması ve marka olarak da korunmasının Türkiye için önem arz ettiğini kaydetti.
- Ethereum %6 geriledi, Bitcoin baskı altındaKOSGEB kredilerinde vurgun çarkıİstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili flaş gelişme!Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardıABD'den Türkiye ve İran'ı saf dışı bırakma planı!Yargıtay'a 7 yeni üye! Listede dikkat çeken isimABD'den MİT TIR'ları açıklamasıÖmer Halisdemir ismi tescillenerek koruma altına alındıDestici'den çağrı! 'sonlandırın'Ortalığı birbirine kattı! Yer: Çağlayan
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:32 Güneş 05:31 Öğle 13:16 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:37
- 34°C Adana
- 40°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 32°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 28°C Ankara
- 30°C Antalya
- 22°C Artvin
- 37°C Aydın
- 27°C Balıkesir
- BIST: 101.001 -0.20
- Altın: 141,745 1.24
- Dolar: 3,6041 1.27
- Euro: 4,0845 1.14
Ömer Halisdemir ismi tescillenerek koruma altına alındı
Balıkesir ve Çanakkale'de faaliyet gösteren Batu Patent'in kurucu ortağı ve avukatı Onur Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla onun ismini marka olarak tescil ettirmek için müracaat ettiğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Morgdan cenazeyi almaya gelenler dehşete düştü!
- 87 yaşında gözaltına alındı! Nedeni ise..
- Abdulkadir Aksu'ya yeni gelin
- Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan kız istedi!
- Yuh artık! 'Bilo havaya tut oğlum'
- Plaj tuvaletinde dehşet!
- Mustafa Ceceli'ye Yargıtay'dan hukuk tokatı!
- Terörist mezarlarında temizlik!
- Okul müdürüne bombalı tuzak
- Akın akın Türkiye'ye geliyorlar
- Tişörtünden yakaladı, tutamadı!
- 'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.