ABD'nin yalanı ortaya çıktı! Savcılıktan jet cevap

Yeni MİT TIR'ları iddianamesinde, sanık FETÖ imamlarından bazılarının 19 gün boyunca, sadece MİT TIR'larının durdurulması olayında kullanılmak üzere operasyonel hat kullandıkları ve bu hatlarla ABD elçilik ve konsolosluğu arandığı ortaya çıkmıştı.



ABD İNKAR ETTİ: İLETİŞİME GEÇİLMEDİ



ABD Büyükelçiliği konuya ilişkin bugün bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi.



SAVCILIK'TAN JET CEVAP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD elçiliğinin açıklamasına jet yanıt verdi. Yapılan açıklamada elçiliğe yazının 30 Haziran'da gönderildiği ve yazının bugün 15:26'da teslim edildiği belirtildi.Savcılık gönderi ve teslim edilme kaydını da paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İrfan Fidan imzalı yazıda MİT TIR'larının durdurulması olayının şüphelisi FETÖ'cü Bayram Andaç ile Muharrem Gözüküçük'ün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosulğu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgiler isteniyor.

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