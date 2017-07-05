05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Tunceli'de karakola alçak saldırı

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Tunceli'de karakola alçak saldırı
Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına teröristlerce uzun namlulu silahlarla yapılan taciz ateşinde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Tunceli'de karakola alçak saldırı Tunceli'de karakola alçak saldırı Tunceli'de karakola alçak saldırı

Tunceli'nin Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına terör  örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu  bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye İlçe Jandarma  Komutanlığına terör örgütü mensuplarınca yaklaşık 2 kilometre mesafeden uzun  namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu, teröristlere aynı komutanlıkta  konuşlu silahlarla anında karşılık verildiği belirtildi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı anlatılan açıklamada,  "Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır"  ifadesine yer verildi. Açıklamada, kentte teröristlere yönelik çalışmaların kararlılıkla  sürdürüldüğü vurgulandı.

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