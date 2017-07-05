05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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CHP'ye saldırı hazırlığını FETÖ'cü hain duyurmuştu

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Kandil'in desteklediği CHP’nin başlattığı yürüyüşü FETÖ önceden haber vermiş.
CHP'ye saldırı hazırlığını FETÖ'cü hain duyurmuştu
CHP'ye saldırı hazırlığını FETÖ'cü hain duyurmuştu CHP'ye saldırı hazırlığını FETÖ'cü hain duyurmuştu CHP'ye saldırı hazırlığını FETÖ'cü hain duyurmuştu

Kandil'in desteklediği CHP’nin başlattığı yürüyüşe bombalı araçla saldırı planladığı ve DEAŞ mensubu olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ DAEŞ'İN DÜĞMESİNE BASILDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda CHP'nin yürüyüşüne yönelik terörist saldırı yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan 2'si Kocaeli’de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı.

FETÖ'CÜ VATAN HAİNİ USLU 22 HAZİRAN'DA DUYURMUŞ

FETÖ'cü vatan haini Emre Uslu 22 Haziran'da bugünkü saldırı hazırlığını kendi sosyal medya hesabından duyurarak bu tür bir girişimin olacağını yazmış. 

Vatan haini Uslu'nun günler öncesinden yaptığı bu paylaşım FETÖ'nün Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. 

Üst aklın kuklası olan terör örgütü DAEŞ'e verilen emir, diğer bir kukla örgüt olan FETÖ tarafından biliniyordu. 

FETÖ'cü Emre Uslu 22 Haziran'da yaptığı paylaşımla nasıl terör örgütlerinin beraber hareket ettiğini ispatladı.

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