05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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AK Parti ve MHP anlaştı!

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AK Parti ve MHP anlaştı!
TBMM İçtüzük değişikliği- AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.
AK Parti ve MHP anlaştı! AK Parti ve MHP anlaştı! AK Parti ve MHP anlaştı!

AK Parti ile MHP, TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin ilk toplantısında, 17 maddeden oluşan metin üzerinde uzlaşmaya vardı.TBMM İçtüzük değişikliğine ilişkin AK Parti ile MHP arasında, Meclis'te gerçekleşen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

17 MADDEDE UZLAŞI

Toplantının sonunda açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin yetkili organları tarafından hazırlanan, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 13 maddelik değişiklik teklifini MHP'nin yöneticileriyle masaya yatırdıklarını belirtti. Elitaş, toplantıda söz konusu metnin, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve dünya örneklerindeki uygulamalar da dikkate alınarak değerlendirildiğine işaret etti.Bu kapsamda metindeki 2 maddenin çıkarıldığını, MHP'den teklif edilen 6 maddenin de metne eklendiğini anlatan Elitaş, toplam 17 maddede uzlaşı sağladıklarını söyledi.

BU HAFTA İÇERİSİNDE SUNULACAK

Metnin, her iki partinin de yetkili kurullarında tekrar değerlendirileceğinin altını çizen Elitaş, ardından yeniden bir araya gelerek, düzenlemeye son halini vereceklerini ifade etti.Mustafa Elitaş, bu hafta içerisinde TBMM Başkanlığına içtüzük teklifini sunma imkanı bulmuş olacaklarını belirterek, "Çalışmalara katkı sağlayan Sayın Akçay'a, Sayın Mehmet Parsak'a ve Sayın Abdulhamit Gül'e teşekkür ediyorum. Çok medeni bir ortamda tartışarak iyi bir içtüzük, TBMM'nin etkin, verimli ve huzurlu bir çalışma ortamını ortaya çıkaracak bir çalışmaya katkı sağladık. Umuyorum, diliyorum ki parti yetkili kurullarımız da bizim bu görüşlerimiz doğrultusunda kanaatlerini belirtir, biz de son noktayı koyarız." diye konuştu.

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