05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Erdoğan'a mesajınız var mı? sorusuna cevap verdi!

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Erdoğan'a mesajınız var mı? sorusuna cevap verdi!
Almanya'nın Hamburg kentinde cuma günü başlayacak olan G-20 zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Merkel'le biraraya gelecek.
Erdoğan'a mesajınız var mı? sorusuna cevap verdi! Erdoğan'a mesajınız var mı? sorusuna cevap verdi! Erdoğan'a mesajınız var mı? sorusuna cevap verdi!

Almanya Başbakanı ABD Başkanı Trump'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğanla da biraraya gelecek. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme saatinin tam belirlenmediğini, ancak görüşmenin zirve öncesi olacağını açıkladı. Merkel Erdoğan görüşmesinin Merkel Trump görüşmesinin ardından yapılması bekleniyor. Merkel, ABD Başkanı Trump'la perşembe akşamı saat 18'de buluşacak. Hükümet sözcüsü Seibert, görüşme arzusunun Türkiye tarafından geldiğini söyledi.

Görüşmeye son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan gerilimin giderek tırmanması neden gösteriliyor. Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşmasını zaman uygun değil diyerek, geri çevirmişti.

MERKEL: VAZGEÇMEM

Başbakan Merkel, yarın piyasaya çıkacak olan haftalık “Die Zeit” gazetesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik bazı mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesajınız var mı sorusuna Merkel şöyle yanıt verdi:Bizim Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanlarla birlikte iyi yaşamamız benim en büyük arzum. Bu milyonlarca insan Almanya'yı yurt edindi ve herkes gibi onların da eşit şanslara sahip olması gerekir. Bunun yanında Türkiye ile akıllı ilişkiler arzu ediyorum, her ne kadar sorunların üst üste yığıldığını ve bizim bir çok şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı gördüğümüzü biliyor olmama rağmen. Ama bunun için bir Almanya Başbakanı olarak Deniz Yücel ve öteki gazetecilerin serbest bırakılmasını istemekten de vazgeçmem.

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