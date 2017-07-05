Hükümet'ten flaş açıklama: Hazırlık yapıyoruz!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Reuters'a verdiği söyleşide, "Suriye'nin kuzeyinde çok hareketli PYD/YPG unsurları vardır. Bize göre bunlar PKK'nın kollarıdır. Bunların birinci hedefi Türkiye'ye tehdit oluşturmaktır. Türkiye Kuzey Suriye'de kendisine tehdit oluşturacak bir YPG hareketliliği görürse buna misliyle mukabele eder. Bu bir fantezi değil" dedi.



RUSYA İLE YARARLI GÖRÜŞMELER YAPILDI

Medyada çıkan bazı haberlerde Türkiye'nin Afrin'e operasyon için hazırlık yaptığı ve olası operasyonda Rusya'nın hava desteği vermesi için bu ülkeyle anlaşıldığı da öne sürülmüştü.Kurtulmuş söyleşide, "Rusya ile bu konuda yararlı görüşmeler yapıldı" ifadesini kullandı. Türkiye'nin olası bir tehdit durumunda YPG'ye karşılık vermesinin Ortadoğu'daki savaşın bir parçası olmayacağını da belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin sınır güvenliğini koruması olmazsa olmaz yaklaşımımızdır" diye konuştu.

"SAVAŞ İLANI DEĞİL"

Zaman zaman YPG unsurlarından "tehdit" niteliğinde açıklamalar geldiğini kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Tehditlere itibar etmeyiz. İsmi Suriye Demokratik Güçleri ya da YPG olsun, bunların hiç birisi farklı değil. PKK'lıların oluşturduğu göstermelik gruplardır. Eğer bir tehdit görürsek hiçbir şeye aldırış etmeyiz, gereğini yaparız. Bu bir savaş ilanı değil. Biz gelecek tehlikeye karşı hazırlık yapıyoruz. Bu meşru bağımsızlığımızı korumamız için zorunlu bir durumdur. Afrin'den füze atanlara sessiz kalamayız."