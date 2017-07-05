Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması

France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtemel Afrin operasyonuyla ilgili soruya yanıt verdi.
"TEHDİT GELİRSE ÖSO İLE OPERASYON YAPARIZ"
Erdoğan, "YPG tarafından bir tehdit gelirse, ÖSO ile birlikte operasyon düzenleriz" dedi.
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France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtemel Afrin operasyonuyla ilgili soruya yanıt verdi.
"TEHDİT GELİRSE ÖSO İLE OPERASYON YAPARIZ"
Erdoğan, "YPG tarafından bir tehdit gelirse, ÖSO ile birlikte operasyon düzenleriz" dedi.