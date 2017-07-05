Devletin zirvesi Kalın'ın mutlu günü için bir arada

Devletin zirvesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın ile Furkan Karabulut'un nikah töreninde şahitlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kızı Rumeysa Kalın ile Furkan Karabulut'un nikah töreninde şahitlik yaptı.

Rumeysa Kalın ve Furkan Karabulut, JW Marriott Otel'de düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Nikah cüzdanını Erdoğan verdi

Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu oldu.

Daha sonra geline, nikah cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Nikah törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, eski Başbakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, bazı bakanlar, Ankara'da görevli büyükelçiler ve misyon temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.