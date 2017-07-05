06 Temmuz 2017 Perşembe11 Şevval 1438
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Niğde'de katliam gibi kaza

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Niğde'de katliam gibi kaza
Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Niğde'de katliam gibi kaza Niğde'de katliam gibi kaza Niğde'de katliam gibi kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Adana karayolu Kaynarca köyü yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan ve içerisinde çoğu çocuk 11 kişinin içerisinde olduğu 81 BL 813 plakalı otomobil ile Ulukışla istikametine seyir halinde olan 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 8 aylık bebek olduğu bildirildi.

VALİ BİLGİ ALDI

Kazada yaralanan Hatice Karaduman, Nurettin Karaduman, Enes Karaduman, Ramazan Karaduman, Muhammed Karaduman, Buse Tunçer, Oğuz Tunçer ile adı öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Öte yandan kazayı öğrenen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek hastaneye giderek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağılık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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