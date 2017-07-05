06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Mısır'da Uygur Türklerine baskın!

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Mısır'da yaşayan Doğru Türkistanlı Uygur Türklerinin ev ve iş yerlerine güvenlik güçleri baskın yaptı.
Mısır'da Uygur Türklerine baskın!
Mısır'da Uygur Türklerine baskın! Mısır'da Uygur Türklerine baskın! Mısır'da Uygur Türklerine baskın!

Mısır güvenlik güçlerinin ülkede yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin bulunduğu mekanlara baskın yaparak bazılarını gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Kahire'nin doğusundaki Hay es-Sabi bölgesinde bulunan Uygur lokantasına dün gece baskın yapan güvenlik güçleri buradaki Uygur Türklerini gözaltına aldı. Gözaltına alınanların çoğunun El-Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmek için Mısır'da bulunduğu ifade edildi.

BAZI UYGURLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Öğrencilerin yanı sıra Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinin iş yerlerine de baskınlar yapıldığı aktarıldı. Bazı Uygurlar baskın endişesinden dolayı geceyi dışarıda geçirdi.

"ÇİN AJANLARININ PARMAĞI VAR"

Öte yandan Türkistan İslam Derneği Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan Mustafa Canöz, "Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistanlı Uygur Türklerini bastırıp sindirmek için dünyanın her yerine ajanlarını gönderip Uygur Türklerini yakalatıp iadesini sağlamak için çalıştığını" iddia etti.

"MISIR'DA İKİNCİ BİR TAYLAND VAKASI YAŞANABİLİR"

Canöz açıklamasında şunları kaydetti:

"Çin istihbaratı Mısır'da Mısır güvenlik güçleri ile beraber Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine operasyonlar yapıyor. Baskın yapılan Uygurlara ait iş yerlerinde sadece Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri tutuklanarak Mısır zindanlarına götürülüyor. Mısır'da İkinci bir Tayland vakası yaşanabilir. Çin istihbaratı, dünyanın gözleri önünde Tayland’da yakalanan Uygur Türklerini askeri uçakla kafalarına çuval geçirerek Çin'e götürmüş ve dünyanın gözleri önünde 105 Uygur Türkünü katletmişti. Bilindiği gibi Çin'e gazeteciler giremiyor ve Birleşmiş Milletler dahil Çin kimseye bu konuda hesap vermiyor."

OPERASYONLARA ÇİN POLİSİ DE KATILDI İDDİASI

Açıklamada Mısır'da onlarca evin basıldığı ve operasyonlara Çin polisinin de katıldığı öne sürüldü.

Mısır makamları konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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