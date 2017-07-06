06 Temmuz 2017 Perşembe11 Şevval 1438
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DHKP-C bildirisine destek verdiler

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DHKP-C bildirisine destek verdiler
Güldür Güldür'ün oyuncuları Onur Buldu ve Rüştü Onur Atilla, DHKP-C şüphelisi Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için imza kampanyasına katıldı.
DHKP-C bildirisine destek verdiler DHKP-C bildirisine destek verdiler DHKP-C bildirisine destek verdiler

Kamuoyunun tanıdığı 111 isim, tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için çağrı metni yayınlamıştı.

Müjde Ar, Müjdat Gezen, Nejat Yavaşoğulları, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Şevket Çoruh ve Zuhal Olcay’ın da aralarında bulunduğu 111 isim, bir açıklama yayımlamıştı.

Bu bildiriye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki göstermiş ve "Hepimizin devletini terör örgütü karşısında suçlu göstermek için yola çıkanlar neyin altına imza attığınızın farkında mısınız?" ifadesini kullanmıştı.

111 kişinin ardından çağrı metni imza kampanyasına dönüştü ve yeni isimlerDHKP-C'ye destek vermekle suçlanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için imza vermeye başladı.

ONUR BULDU VE RÜŞTÜ ONUR ATİLLA'DAN DA DESTEK

Nuriye Gülmen'in Twitter hesabından, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin oyuncularının da imza kampanyasına destek oldukları duyuruldu.

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür isimli komedi programının oyuncuları Onur Buldu ve Rüştü Onur Atilla’nın da çağrı metnine destek verdiği aktarılarak, "Tiyatrocular Onur Buldu ve Onur Atilla taleplerimize imzalarını attılar. Yaşasın dayanışma!" ifadeleri paylaşıldı.

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