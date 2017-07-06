06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Erdoğan'dan Barzani'ye uyarı: Pişman olursunuz

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Erdoğan'dan Barzani'ye uyarı: Pişman olursunuz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına verdiği mülakatta, IKBY'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili soruya 'bundan çok pişman olacaklardır' yanıtını verdi.
Erdoğan'dan Barzani'ye uyarı: Pişman olursunuz Erdoğan'dan Barzani'ye uyarı: Pişman olursunuz Erdoğan'dan Barzani'ye uyarı: Pişman olursunuz

France 24 kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili soruya cevap verdi.

Programda gazeteci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu" ile ilgili sorusunu yöneltti.

"IKBY YÖNETİMİ BUNDAN ÇOK PİŞMAN OLACAKTIR"

Gazeteci, bir süre önce mülakat yaptığı IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin, "Türkiye referanduma değil, referandumun zamanlamasına karşı çıkıyor." dediğini hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bir defa ben Erbil'de yapılacak olan bu referandumu doğru bulmuyorum ve bu konuyla ilgili olarak da biz Kuzey Irak yerel yönetimine bu düşüncemizi bildirdik çünkü yarın Kuzey Irak yerel yönetimi bundan çok pişman olacaktır. Zira Barzani ve Kuzey Irak yerel yönetimi henüz bir defa buna hazır olmadığı gibi, bu Irak'ın toprak bütünlüğüne de aykırı bir adımdır. Bizim bütün derdimiz ne? Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamaktır ama siz böyle bir adım attığınız zaman, ha ben 'Artık parçalamaya başladık veya başladım', bu, bu demektir. Bunu diğerleri takip edecektir, bu bakımdan biz buna sıcak bakmıyoruz."

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