Yüz binlerce vatandaşa müjdeyi verdi

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, prim borcu olan yaklaşık 1.5 milyon BAĞ-KUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için bakanlar kurulu kararı çıkaracaklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, prim borcu olan yaklaşık 1.5 milyon BAĞ-KUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi için Bakanlar Kurulu kararı çıkaracaklarını, sonbaharda hazırlayacakları yasayla emeklilik ve sağlık primini ayıracaklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yaptığı açıklamada, prim borcu dolayısıyla sağlık hizmeti alamayan yaklaşık 1.5 milyon BAĞ-KUR’lu esnafa sağlık müjdesi verdi. Kalıcı çözüm için yasal düzenleme yapılacağını belirten Müezzinoğlu, yasa TBMM ’den geçinceye kadar mağduriyetleri ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu kararı çıkartarak prim borcu olan BAĞ-KUR’lu esnafın yıl sonuna kadar sağlık hizmeti almasını sağlayacaklarını söyledi.

Kıdem tazminatı konusunda önceki gün işçi ve işveren temsilcilerinin geniş katılımıyla Üçlü Danışma Kurulu toplantısı yapan Müezzinoğlu, toplantının ardından Habertürk'ten Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın sorularını yanıtladı.