06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Konvoya saldırıp suçu AK Parti'ye yıkacaklardı

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Konvoya saldırıp suçu AK Parti'ye yıkacaklardı
2015’te başlayan ‘terör dalgası’na benzer saldırılar gerçekleştirmek için hazırlanan örgütler, CHP yürüyüşüne saldırmaya çalıştı.
Konvoya saldırıp suçu AK Parti'ye yıkacaklardı Konvoya saldırıp suçu AK Parti'ye yıkacaklardı Konvoya saldırıp suçu AK Parti'ye yıkacaklardı

PKK ve DHKP/C ise kortej İstanbul’a yaklaşırken yürüyüşü şiddet boyutuna taşımayı hedefliyor. Teröristlerin amacı ise Türkiye’nin Suriye’de terör koridoruna ölümcül darbeyi vurmasını engellemek. 

Türkiye’nin Afrin’e operasyon yaparak bölgedeki terör kuşağına ölümcül darbeyi vurmaya hazırlanması ve Suriye’ye yardım götüren MİT TIR’larına yapılan FETÖ baskınında ABD’nin parmağının olduğunun delilleriyle ortaya çıkmasıyla birleşen CHP’nin provokatif yürüyüşü ülkeyi yeni bir kaos ortamına sokmaya çabalayan odakların hücrelerini hareketlendirmesine yol açtı.

MİTİNG SALDIRISI BENZERİ SALDIRILAR

7 Haziran seçimleri öncesinde terör örgütü DEAŞ’ın HDP binalarına ve partinin Diyarbakır mitingine saldırması hemen sonrasında PKK’nın hendek terörüne başlayarak Güneydoğu şehirlerini adeta harabeye çevirmesi, aynı süreçte DEAŞ’ın Ankara’daki “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine canlı bombayla saldırı gerçekleştirmesinin aynı planın parçası olduğunu belirten güvenlik kaynaklarına göre PKK’nın Ankara ve İstanbul’da bir dizi saldırılar gerçekleştirmesi, Suriyeli mültecilere yönelik ırkçı kampanyalar yürütülmesinin sonucu olarak 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştirildiği görüşünde.

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TERÖR KONSORSİYUMU

DEAŞ’ın, tıpkı 2015’te Ankara’daki mitinge saldırdığı gibi CHP’nin yürüyüşüne de saldırmaya hazırlanırken Emniyet güçlerinin başarılı bir operasyonla teröristleri kıskıvrak yakalaması da adeta büyük bir felaketin önüne geçti. Toplumda infial oluşturmak için gerçekleştirilmek istenen terör saldırısı son anda önlendi. Gerek PKK, gerek ise DHKP/C terör örgütleri CHP’nin provokatif yürüyüşünü fırsata çevirmek için fırsat kolluyor. Türkiye’nin Afrin’e yapacağı operasyonu içte bir karışıklık çalışarak baltalamaya çabalayan terör örgütleri, yürüyüşü şiddet kullanarak farklı bir boyuta taşımaya çabalayacağı yönünd ihbarlar bulunuyor. Teknik çalışmalar, provokatörlerin İstanbul’a yaklaşırken molotof kokteyli, taş, sopa kullanmaya hazırlandığı yönünde.

PKK SUİKASTE HAZIRLANIYOR

Güvenlik cephesinden yansıyanlar; 2015’deki senaryonun yeniden ısıtılarak uygulanmaya çalışıldığını gösteriyor. Son süreçte, gerek DEAŞ’ın gerekse de PKK’nın uyuyan bir takım hücrelerinin provokasyonla görevlendirildiği bilgisine ulaşan emniyet yetkilileri teyakkuza geçti. Derik’te PKK’nın kanas eğitimcilerinden “Rozarin” kod adlı teröristin suikast saldırısı gerçekleştirmek için Kandil’den görevlendirilerek Türkiye’ye gönderilmiş ancak güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Terör örgütünün benzer suikast girişimlerini başka şehirlerde de gerçekleştirmek için harekete geçtiği bilgisine ulaşıldı.

YENİŞAFAK

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