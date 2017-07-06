İstanbul'da lüks rezidansa baskın!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbulEmniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.
UYUŞTURUCU İLE SON YILLARIN EN BÜYÜK MÜCADELESİ
Son günlerde artan bonzai haberleri sonrası İstanbul Emniyeti uyuşturucu satıcılarına karşı büyük operasyonlara imza atıyor. Neredeyse artık her sabah İstanbul'un farklı bir ilçesinde operasyon düzenleniyor. İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına büyük darbeler indirildi.
LÜKS REZİDANSA ÖZEL TİM GİRDİ
Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Pendik, Yeni Mahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa özel tim yardımıyla girildi. 7. katta bulunan bir dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.