Başbakan Yıldırım'dan önemli Suriyeli açıklaması

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunu değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, Suriyeli mültecilerden nitelikli olanlara vatandaşlık vereceklerini söylerek, "Haddini aşan olursa sınır dışı ederiz" açıklamasını yaptı.
Gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşlık kazanmanın şartlarının kanunla belirlendiğini hatırlattı.
"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN, HADDİNİ AŞANI SINIR DIŞI EDERİZ"
Suriyeli mültecilerin arasında akademisyen, bilim adamı ve doktorların bulunduğunu belirten Yıldırım, "Üç milyondan fazla sığınmacı içinden ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikteki kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz" dedi. Haddini aşanların hukuk önünde ceza alalacaklarını da vurgulayan Başbakan, "Gerekirse bu kişileri sınır dışı ederiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım" şeklinde konuştu.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI: TESPİT EDERSENİZ GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRİN
Vatandaşlara da çağrı yapan Başbakan Yıldırım, Suriyeli mültecilerle ilgili bir taşkınlık tespit etmeleri halinde konuyu güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.