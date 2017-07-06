06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 30°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 100.744 -0.46
  • Altın: 142,763 0.35
  • Dolar: 3,6234 0.42
  • Euro: 4,1102 0.45

Her taşın altından o isim çıkıyor

»
Her taşın altından o isim çıkıyor
FETÖ’nün kumpas toplantısını eski Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil yönetti.
Her taşın altından o isim çıkıyor Her taşın altından o isim çıkıyor Her taşın altından o isim çıkıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİTTIR'larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan yeni iddianamede, FETÖ imamlarının kumpası Diyarbakır'da örgütün Emniyet imamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantı ile kurguladıkları belirtildi.

ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile TIR'ların durdurulduğu günlerde telefon görüşmeleri belirlenen FETÖ imamı Bayram Andaç'ın da Özdil'le kez 41 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

BANK ASYA'YA 20 BİN TL

İddianameye göre Kayseri, Çorum, Ankara ve Adana'da, FETÖ bağlantılı çeşitli dershane ve okullarda öğretmenlik yapan Andaç, 2010 - 2015 arasında Hatay'da, 2 Eylül 2015 itibariyle de Mardin'de öğretmenlik yaptı. Andaç'ın, Fetullah Gülen'in 17/25 Aralık darbe girişimi sürecinde verdiği talimatla, Bank Asya'ya 20 bin 167 TL yatırdığı ve telefonunda ByLock yüklü olduğu da saptandı.

Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden alınan Andaç'ın, Hatay ve Osmaniye'de görev yapan astsubay ve uzman çavuş rütbelerindeki örgüt mensuplarından sorumlu "Öğretmen" olduğu da anlaşıldı. Andaç'ın TIR'ların durdurulduğu 19 Ocak 2014 günü ve bir gün öncesinde Adana ile Osmaniye civarında olduğu belirlendi. Şüphelinin çok sayıda patates hat kullandığı, bu hatlarla TIR'ların durdurulması olayını organize eden diğer FETÖ imamları ile irtibat kurduğu kaydedildi.

41 TELEFON GÖRÜŞMESİ

Şüpheli imamın kendi adına kayıtlı telefondan, bir dönem FETÖ'nün Türkiye Emniyet İmamı olan Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'le toplam 41 defa görüştüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık da TIR'ların durdurulması kararının alındığı Diyarbakır'daki toplantıya Kozanlı Ömer'in başkanlık ettiğini belirtti.

İMAMLAR HABER ALDI

İddianameye göre FETÖ'nün, devlet kadrolarına sızan kripto elemanları vasıtasıyla, 30 Mayıs 2016'da MİT TIR'larını durduran imamlara yönelik operasyondan yaklaşık 2 hafta önce haberdar olarak 18 Mayıs günü şüphelilerin kaçmasını ve saklanmasını sağladığı anlaşıldı. Şüpheli Andaç'ın 19 Ocak 2014'te Adana'da TIR'ların durdurulmasının hemen ardından 20 Ocak 2014 ve sonrasında ABD Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu'nu arayarak görüşmeler yaptığı da belirlenmişti.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yakalanan terörist itiraf etti! Hedefte onlar varYakalanan terörist itiraf etti! Hedefte onlar varAdana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yakalanan 7 canlı bombanın, farkı dini cemaatlere saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!Van-Hakkari karayolunda teröristlerce yapılan saldırı sonucunda yaralanan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan şehit oldu.
Konvoya saldırıp suçu AK Parti'ye yıkacaklardıKonvoya saldırıp suçu AK Parti'ye yıkacaklardı2015’te başlayan ‘terör dalgası’na benzer saldırılar gerçekleştirmek için hazırlanan örgütler, CHP yürüyüşüne saldırmaya çalıştı.
Öz baba cinsel istismara göz yummuşÖz baba cinsel istismara göz yummuşTekirdağ'da 17 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan hademe ve istismara göz yuman genç kızın babası tutuklandı.
Her taşın altından o isim çıkıyorHer taşın altından o isim çıkıyorFETÖ’nün kumpas toplantısını eski Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil yönetti.
Kritik noktalarda yeni üs bölgeleri kurulacakKritik noktalarda yeni üs bölgeleri kurulacakTerörle mücadelede son dönemde önemli başarılar elde eden ve PKK’ya ağır darbe indiren güvenlik güçleri, kazanımların korunması için yeni önlemler alıyor.
  • Başbakan Yıldırım'dan önemli Suriyeli açıklaması06 Temmuz 2017 Perşembe 08:56
  • İstanbul'da lüks rezidansa baskın!06 Temmuz 2017 Perşembe 08:53
  • İddialar doğruysa durum vahim! Korku hastenesi06 Temmuz 2017 Perşembe 08:37
  • Erdoğan'dan Barzani'ye uyarı: Pişman olursunuz06 Temmuz 2017 Perşembe 08:33
  • Büyükada'da yapılan toplantıya operasyon!06 Temmuz 2017 Perşembe 08:30
  • Adalet Bakanı Bozdağ Arslan Yılmaz'ın sorularına sorularını cevapladı06 Temmuz 2017 Perşembe 07:45
  • 11 aydır her yerde aranıyordu! Sonunda Yakalandı!06 Temmuz 2017 Perşembe 07:30
  • Niğde'de katliam gibi kaza05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:39
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:26
  • Eski Bakan Moğultay hayatını kaybetti05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri