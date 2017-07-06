Rusya'dan PYD'ye Afrin ültimatomu!

Moskova, terör örgütü PYD’ye “Afrin’i hemen terk edin” ültimatomu verdi.

Afrin’deki PKK uzantısı PYD teröristlerine yönelik TSK operasyonlarının önümüzdeki günlerde yoğunlaşacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki görüşmenin ardından Rus medyası operasyonun adını bile verdi, Fırat Kılıcı adlı harekatla Afrin’deki PYD varlığının son bulacağı söyleniyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Moskova, PYD’ye “Afrin’i terk edin” ültimatomu verdi.

AFRİN’İN ÖNEMİ

Afrin Halep’in bir ilçesi. PKK-PYD terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki yapılanmasında önemli bir nokta. TSK’nın Fırat Kalkanı operasyonuyla özgürleştirdiği Azez-Cerablus hattının batısında, Türkiye sınırında yer alıyor. Türkiye Azez-Cerablus hattını DAEŞ ve PYD teröristlerinden temizledi. Aksi takdirde PYD terör örgütü Azez-Cerablus’u alıp, batıdaki Afrin’le, Azez-Cerablus koridorunun doğusundaki Kobani ve devamındaki Kamışlı bölgelerini birleştirmeyi hayal ediyordu.

PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Haber7'den Taha Dağlı'nın haberine göre, PYD terör örgütü ve onları yönlendiren üst aklın projesi böyleydi. Türkiye 24 Ağustos 2016’da başlattığı Fırat Kalkanı harekatıyla Afrin-Kobani arasında yani PYD işgali altındaki iki ilçe arasında kalan Azez-Cerablus hattını garanti altına aldı. Şimdi sıra bu koridorun devamındaki Afrin’in PYD işgalinden kurtarılmasına geldi.

MOSKOVA’DAN PYD’YE “AFRİN’İ TERK EDİN”

TSK’nın obüslerle sınırın karşı tarafından gerçekleştirdiği Afrin operasyonunun geniş boyutlu bir hale getirileceği ve sonucunda Afrin’in PYD teröristlerinden arındırılacağı konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler sürerken Moskova’dan PYD terör örgütüne önemli bir çağrı geldi, ismini vermeyen üst düzey bir Rus yetkili, Rusya’nın PYD’ye “Afrin’i boşaltın, teslim edin çünkü Türkiye’nin Afrin’e yönelik müdahalesine sessiz kalacağız” şeklinde ültimatom verdiğini söyledi. Yani Rusya’ya göre PYD Afrin’i ya kendisi terk edecek ya da Türkiye oraya müdahale edip teröristleri çıkaracak.

ERDOĞAN PUTİN’İ AFRİN KONUSUNDA UYARMIŞTI

Rakka operasyonu öncesi Rus askerlerinin PYD teröristleriyle Afrin’de çekilen fotoğrafları medyaya sızmıştı. Mayıs ayının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafları Rusya Devlet Başkanı Putin’e göstermiş ve Putin gereğinin yapılacağını söylemişti.

RUSYA’NIN AFRİN’DE PYD İLE İRTİBATI

Rusya PYD ile her zaman ilişki içerisinde olan bir ülke. 2015 Kasım ayında Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya, Türkiye’ye karşı PYD kartını ortaya sürmüş ve PYD’ye silah yardımı yapmış hatta Moskova’da ofis açmalarına izin vermişti. Ancak bu süreç ABD’nin, PYD teröristlerinin Rusya ile yakın flörtüne tepki vermesine yol açmıştı. Rusya PYD ilişkisini hiçbir zaman inkar etmedi ancak bu ilişkinin Türkiye-Rusya arasındaki bağlara zarar verecek şekilde gelişmesine de izin vermedi. Yani Rusların PYD’ye bakışının ABD-PYD ittifakı kadar derin olmadığını söyleyebiliriz. En azından Rusya, mesele Türkiye olunca bir terör örgütüyle Türkiye’yi aynı kefeye koymayacak kadar daha dürüst davranabiliyor. Bu durum maalesef ABD için geçerli olmadı. ABD hem Obama hem de Trump döneminde PYD ittifakını her ne pahasına olura olsun sürdürme kararlılığını gösterdi. PYD’nin bu anlamda ABD ile Rusya arasında da bir kriz başlığı olduğu bazı durumlarda açığa çıkabiliyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Rusya, PYD’ye “Afrin’den çekilin” diyor, Türkiye’nin Afrin’e operasyon yapacağını söylüyor ve böyle bir operasyon karşısında sessiz kalacaklarını vurguluyor. Yani Ruslar, Türkiye’nin ayağına bağ olmayacak. Peki Afrin PYD’den arındırıldıktan sonra ne olacak. İlk etapta Rakka’nın batısında yer alan Münbiç ile Tel Rıfat arasındaki PYD bağlantısı kesilmiş olacak. PYD terör örgütünün Suriye’nin kuzeyindeki kantonları birleştirme hayali sona erecek, bu bölgedeki ilerleyişleri de bitmiş olacak. Bununla birlikte Afrin’in Azez-Cerablus hattı gibi özgürleştirilmesi de gündemde. Rusya’nın Afrin konusundaki tasarrufu ise teröristlerden arındırılan bu bölgenin rejim güçlerinin kontrolüne verilmesi olabilir.