06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Öz baba cinsel istismara göz yummuş

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Öz baba cinsel istismara göz yummuş
Tekirdağ'da 17 yaşındaki zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan hademe ve istismara göz yuman genç kızın babası tutuklandı.
Öz baba cinsel istismara göz yummuş Öz baba cinsel istismara göz yummuş Öz baba cinsel istismara göz yummuş

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi’nde zihinsel engelli 17 yaşındaki N.Ö. annesi T.Ö.’ye ailesinin tanıdığı emekli hademe Mustafa G.’nin cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Dünyaya getirdiği 5 çocuğundan 4’ü zihinsel engelli olan T.Ö., kızının eğitim aldığı ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibine durumu anlatıp, kendilerine yardımcı olmasını istedi. Merkez sahibi de savcılığı’na giderek, şikayette bulundu. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Gökmen Özmen, soruşturma başlatıp N.Ö.’nün psikologlar eşliğinde ifadesini aldı.

İfadenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir okulda görev yaparken 5 ay önce emekli olan hademe Mustafa G.’yi evinde gözaltına aldı.

ANNELERİYLE İLİŞKİMİ BİTİRDİM DİYE İFTİRA ATIYORLAR

Emniyette ifadesi alınan Mustafa G., çocuklarının eğitim gördüğü okulda hademelik yaparken, yaklaşık 1.5 yıl önce Ö. ailesi ile tanıştığını söyledi.

Ailenin sık sık evlerine geldiğini belirten Mustafa G., "T.Ö, çocuklarıyla birlikte evime gelmeye başladı. Babaları S.Ö., çocukları ile bize gelir, kalırdı. Biz baba ile alkol alırdık. Ben acıdığım için aileye yardım ediyordum. Gelmedikleri zaman da çocuklar beni telefonla arayıp, yiyecek sipariş ederlerdi. Çocuklarla telefonla görüştüğüm zaman arkadan anne ve babalarının sesleri geliyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Anneleri T.Ö. ile ilişkimi bitirdiğim için bana iftira atıyor" dedi.

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ÖZ BABA: BİZE YARDIM ETTİĞİ İÇİN BİR ŞEY DİYEMEDİM

Mustafa G.’nin ifadesinin ardından polis, cinsel istismara uğrayan kızın babası S.Ö.’yü gözaltına aldı. S.Ö. iseÿifadesinde Mustafa G.’nin evinde kaldıkları günlerden birinde birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Mustafa bana 10 lira para verdi, ben de 3 paket kaçak sigara almak için dışarıya çıktım. Mustafa’nın odasında kızımla ilişkiye girdiğini düşündüm, ama o bize yardım ettiği için bir şey söyleyemedim. Mustafa benden yanına gelirken kızım N.Ö.’yü de getirmemi isterdi. Kızımı getirmem karşılığında hiçbir talebim olmadı" dedi.

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