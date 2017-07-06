Yakalanan terörist itiraf etti! Hedefte onlar var

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yakalanan 7 canlı bombanın, farkı dini cemaatlere saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fizik takip sonucu, örgütün sözde Adana emiri M.Ö. ile yardımcılarının, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir eve son iki hafta boyunca düzenli olarak gittiklerini belirledi.

ÖRGÜTE ELEMAN BULUYOR

Örgüt yönetcilerin, Adana’ya şehir dışından gelen teröristlere yaşam malzemesi getirdiğinin tespit edilmesinin ardından ekipler harekete geçti. Özel Harekat timlerinin desteğiyle söz konusu adrese düzenlenen baskında, canlı bomba eğitimi aldıkları belirlenen Y.K.(22), N.B.(17), S.A.Ş.(26), A.K.(25), M.T.(20), E.K.(26) ve M.T.(21) yakalandı. İkinci baskında da örgütün sözde emiri Adana M.Ö. ile yardımcıları Mahmut Kılıçlar, A.K.Ç. ve F.T. de gözaltına alındı. M.Ö.’nün DEAŞ’a malzeme, para ve eleman ettiği, eylemler için keşif yaptığı belirlendi. Emirin ayrıca, Adana’ya gelen teröristleri gizlediği ve Suriye’ye aktarımları üstlendiği tespit edildi. Eşi ve çocukları Suriye’de olan M.Ö.’nün kardeşinin de Suriye’de DEAŞ’a katıldığı öğrenildi.

CEMAATLERİ HEDEF ALACAKLARINI İTİRAF ETTİ

İzmir, Konya ve Bursa’dan gelen 7 canlı bombanın, M.Ö.’nün talimatı doğrultusunda saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Teröristler, ilk sorgularında, farklı illerde düzenleyecekleri saldırılarla farklı dini grupları ve cemaatleri hedef alacaklarını itiraf etti. Teröristlerin kaldığı adreste yapılan aramada 15 bin TL para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

‘TRUECRYPT’ İLE İLETİŞİM

Yapılan ilk incelemede, teröristlerin, “Truecrypt” isimli program üzerinden haberleştikleri belirlendi. Şifreli olan programın mesaj geçmişini otomatik olarak sildiği belirtildi. Örgüt militanlarının yine kendi aralarında Skype ve telegram üzerinden de görüşme yaptıkları kaydedildi. Teröristlerin el konulan cep telefonları ve bilgisayarları Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından incelemeye alındı. Şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

LİNÇTEN KURTULDU HÜCRE EVİNDEN ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan DEAŞ yöneticilerden Mahmut Kılıçlarlan’ın, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sabancı Merkezi Camii’nde hutbe okunurken “üzerimde bomba var” diye bağırıp cami cemaatinden dayak yiyen terörist olduğu ortaya çıktı. Kılıçaslan, hutbe okunduğu sırada minbere çıkarak, “Üzerimde bomba var” diye bağırmıştı. Terörist, gömleğini açarak belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan’ı etkisiz hale getirmişti. Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Kılıçaslan’ın ayrıca, daha önce 4 defa Suriye’ye giderek DEAŞ saflarına katıldığı da ortaya çıktı. Bu kişinin örgüte katılmak için yurt dışından gelenlerin Suriye’ye geçişini sağladığı belirtildi.

UYUŞTURUCU KURYESİNİ HAPİSTE KANDIRMIŞLAR

DEAŞ’a İstanbul’dan katılan Y.K., örgütle cezaevinde tanışmış. Uyuşturucu ticareti ve kuryeliği yapmaktan ötürü cezaevine giren Y.K., emniyetteki ifadesinde, kimsesi olmadığı için hapiste örgütle yakınlaştığını itiraf etti. Y.K. cezası bittikten sonra DEAŞ’ın kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını, canlı bomba eğitimi aldığını ve örgütün kendilerini psikolojik olarak hazırladığını söyledi. Adana’ya sosyal medya hesabının yönlendirmesiyle geldiğini itiraf eden Y.K. burada eylem talimatı beklediklerini söyledi.

DEAŞ'TAN KAOS PLANI!

DEAŞ’ın, tıpkı 2015’te Ankara’daki mitinge saldırdığı gibi CHP’nin yürüyüşüne de saldırmaya hazırlanırken Emniyet güçlerinin başarılı bir operasyonla teröristleri kıskıvrak yakalaması büyük bir felaketin önüne geçti. Operasyonda arabada ele geçirilen AK Parti bayrakları terör örgütünün Türkiye'deki sinir uçlarını hedef aldığını ortaya koyan başka bir delil oldu.

(CHP yürüyüşüne saldıracakkken yakalanan arabadan çıkan AK parti bayrakları)

YENİ ŞAFAK