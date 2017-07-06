06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Erdoğan'ın programı belli oldu! İki ziyaretle başlayacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anmasına iki ziyaretle başlayacak.
Erdoğan'ın programı belli oldu! İki ziyaretle başlayacak
Erdoğan'ın programı belli oldu! İki ziyaretle başlayacak Erdoğan'ın programı belli oldu! İki ziyaretle başlayacak Erdoğan'ın programı belli oldu! İki ziyaretle başlayacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde, Türkiye genelinde anma etkinlikleri düzenlenecek. İstanbul ve Ankara'da "Milli Birlik Yürüyüşleri" gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anmalara kabir ziyaretleriyle başlayacak.

HALİSDEMİR VE OLÇOK'UN MEZARLARINA ZİYARET

15 Temmuz anma etkinlikleri, 11 Temmuz'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un simge isimlerinden Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek. Erdoğan, İstanbul'da şehit düşen, yakın dostlarından ve çalışma arkadaşlarından Ömer Olçok ve oğlunun mezarları başında da dua edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis Başkanı Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım da eşlik edecek.

ANMA ETKİNLİKLERİ 15 TEMMUZ'DA

15 Temmuz'da ise anma etkinlikleri başlayacak. Meclis'te saat 13:00'te özel oturum düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapmayacağı özel oturumda dört siyasi partinin temsilcileri olacak. Buradaki törende, komuta kademesi tam kadro yer alacak.

ERDOĞAN, ANITIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından İstanbul'a geçecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreninde köprünün Anadolu Yakası'ndaki girişine inşa edilen anıtın açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan, ardından Ankara'ya dönecek.

ANKARA'DA SIHHİYE'DEN BAŞLAYACAK YÜRÜYÜŞ

AK Parti öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımı ile Sıhhiye'den "Milli Birlik Yürüyüşü" yapılacak. Yürüyüşün sonuna katılacak Erdoğan, gece Meclis'in bombalandığı saatte ise bir konuşma yapacak.

MARMARİS'TE KONAKLADIĞI OTELE TELEKONFERANSLA BAĞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 15 Temmuz'da bombalara hedef olan Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kahramankazan, Akıncı Üssü ile Marmaris'te konakladığı otele telekonferans ile bağlanacak.

DEMOKRASİ NÖBETİ VE MİLLET CAMİSİ'NDE SABAH NAMAZI

Erdoğan daha sonra "Demokrasi Nöbeti"ne katılacak ve beraberindekilerle Millet Camisi'nde sabah namazı kılacak. Ardında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki anıtın açılışını yapacak.

11-16 Temmuz arasında TOBB, SETA ve bazı sivil toplum kuruluşları da anma etkinlikleri düzenleyecek. AK Parti Genel Merkezi'nde fotoğraf sergisi açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu etkinliklere katılacak.

HABERTÜRK

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