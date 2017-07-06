06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Hainler ülkeyi kaosa sürükleyecekti! Büyük felakete ramak kala bakın ne olmuş!

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yürüyüşüne saldırı planlayan 6 DEAŞ mensubu Kayseri Emniyeti tarafından nefes kesen bir operasyonla yakalandı.
Hainler ülkeyi kaosa sürükleyecekti! Büyük felakete ramak kala bakın ne olmuş!
Hainler ülkeyi kaosa sürükleyecekti! Büyük felakete ramak kala bakın ne olmuş! Hainler ülkeyi kaosa sürükleyecekti! Büyük felakete ramak kala bakın ne olmuş! Hainler ülkeyi kaosa sürükleyecekti! Büyük felakete ramak kala bakın ne olmuş!

Nefes kesen operasyonun perde arkasındaki bilgiler tek tek ortaya çıkıyor. Dün CHP konvoyuna saldırı Kayseri Emniyeti'nin titiz çalışması sayesinde önlendi ve büyük bir felaketin eşiğinden dönülmüş oldu. 

DAEŞ’in hedefinin doğrudan CHP yürüyüşü olduğu ortaya çıktı. DEAŞ'lı teröristlere talimatın Suriye’den geldiği belirlendi. DAEŞ’in Türkiye’yle ilgili birimi talimatı özel bir kurye aracılığıyla militanlara iletti. Kurye Kayseri’ye gelip DAEŞ militanlarıyla buluştu. Kayseri Emniyeti eylem talimatı istihbaratını aldıktan sonra istihbarat ve terörle mücadele birimleri ortak bir çalışma içine girildi.

KAYSERİ EMNİYETİ'NDEN NEFES KESEN OPERASYON

Suriye’den talimat geldiği andan itibaren, DAEŞ’in çekirdek kadrosu eylem hazırlığına başlıyor. Çekirdek kadro, aracı kullanan Hüseyin A. ile iki önemli isimden oluşuyor. Eylem hazırlıklarında ise 6 DAEŞ mensubu yer alıyor. Kocaeli’ndeki araç yakalandıktan sonra bu kişiler de Kayseri Emniyeti’nin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

TALİMAT İSME GELİYOR

Eylemi kimin gerçekleştireceği Suriye’deki merkez tarafından belirleniyor. Talimat, Kocaeli’nde eylem yapacağı siyah minibüsle yakalanan zanlı O.K.’nın ismine geliyor. Siyah renkli bir minibüs alıp hazırlık yapması söyleniyor. Kayseri Emniyeti başından beri her adımı takip ediyor. DAEŞ üyesi, talimat verildiği şekilde, siyah minibüsü satın alıyor. Güvenlik birimlerince araca bir patlayıcı yüklenip yüklenmediği izleniyor. Talimat, “Londra tarzı” eylem yapılması yönünde geliyor. Eylem, doğrudan aracı yürüyüşe katılanların üzerine sürmek suretiyle gerçekleştirilecek. Araç Kayseri’den yola çıktığı andan itibaren güzergâh boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda istihbarat ve terörle mücadele birimleri sıkı bir işbirliği yapıyor.

NOKTA HEDEF KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın söylediği gibi, rutin bir terör operasyonu değil. DAEŞ’ın hedefi yürüyüşe katılanlardı. DAEŞ, son zamanlarda Londra’da yaptığı tarzda aracı sivil insanların üzerine sürerek bir katliam yapmayı planlamıştı. Ama bu eylemde bir nokta hedef vardı. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu.  Çünkü Suriye’den gelen talimat, “Eylem, Kılıçdaroğlu’nun yürüdüğü noktaya yapılacak” şeklinde.

PKK'NIN KAYSERİ SALDIRISI DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTU

PKK’nın Kayseri’de Komando Tugayı’ndaki askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik bombalı araçla yaptığı saldırıda 14 askerimiz şehit olmuştu. Kayseri Emniyeti o saldırıyı tüm detaylarıyla çözdü. O bir kırılma noktası olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne yönelik DAEŞ saldırısının önlenmesi ise ikinci büyük başarı oldu.

Bilgileri Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde paylaştı.

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