06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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AB'ye rapor resti! Böyle bir teklif gelirse...

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun oylayacağı Türkiye raporu ile ilgili açıklama yaptı.
AB'ye rapor resti! Böyle bir teklif gelirse...
AB'ye rapor resti! Böyle bir teklif gelirse... AB'ye rapor resti! Böyle bir teklif gelirse... AB'ye rapor resti! Böyle bir teklif gelirse...

AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'le bir araya geldi.

Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye geldi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hahn ile görüşmesinden önce bir açıklama yaptı. Çelik, Avrupa Birliği'nden diğer alanlarda işbirliğini arttırmak için üyelik görüşmelerinin sonlandırılması şeklinde gelecek bir teklifi reddedeceklerini söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun oylayacağı Türkiye raporu ile ilgili, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Bu tekliflere kapı açanlar esasında birilerinin Avrupa projesini baltalamasına da kapı açıyorlar. Bunlar sağlıklı teklifler değil. Bir gün Türkiye ya da 28 AB ülkesi böyle bir karar vermeye yaklaşırsa o başka bir meseledir." dedi.

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