FETÖ iddianamesinde O'nun da adı geçiyor

FETÖ iddianamesinde Kadir İnanır'ın adının geçtiği ortaya çıktı. FETÖ'nün yuvalanmalarından biri de 1980'li yılların sonunda o dönem Cihangir'de oturan ünlü sanatçının iki alt katındaki dairede yapılıyormuş.

15 Temmuz'dan önce Atatürk Havalimanı'nda ve 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde firari Adil Öksüz ile fotoğrafları ortaya çıkan Kemal Batmaz ile ilgili eski bir cemaatçinin 3 Kasım 2016'da verdiği bir ifadede Kadir İnanır'ın da adı

geçiyor.

Kemal Batmaz'ın arkadaşı olan Muhammet Namlı isimli bu cemaatçi şahıs ifadelerinde 1980'li yılların sonlarında Cihangir'de Fethullah Gülen'e ait lüks cemaat evine gittiklerini bu evin üst katında da Kadir İnanır'ın ikamet ettiğini belirtiyor.

Kadir İnanır ise yaptığı açıklamada o dönemlerde İlyas Çelebi Sokak'ta oturduğunu, cemaatçilerin bir değil iki alt katında oturduklarını, kapı önündeki terliklerden bunu anladığını belirtti.

Hürriyet