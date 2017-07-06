06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Müezzinoğlu'ndan 'sigorta düzenlemesi' açıklaması

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Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Müezzinoğlu'ndan 'sigorta düzenlemesi' açıklaması
Müezzinoğlu'ndan 'sigorta düzenlemesi' açıklaması Müezzinoğlu'ndan 'sigorta düzenlemesi' açıklaması Müezzinoğlu'ndan 'sigorta düzenlemesi' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Gençlere istihdam için 3 yıllık bir eylem planımız var. Genç girişimciye teşvik vereceğiz. Teşviklerin hedef kitlesi genişledi, yeni kurulan firmalar da yararlanacak. İstihdam için 3 ay sigortasız çalışma şartını 10 güne indiriyoruz" dedi. 

Bakan Müezzinoğlu, "Kıdem tazminatı konusunda iş veren ve çalışanlar arasında yüzde 50'nin üzerinde bir mütabakat ortamı sezersek bunu yüzde 70'in üzerine çekmeye çalışıp, yasa tasarısını TBMM'ye göndereceğiz. Bu uzlaşma ortamını yakalayamazsak, kıdem tazminatı hususunu kamuoyu önünde tartışamayacağız" ifadelerini kullandı.

SMA hastalarına ilaç temin edilmesi konusunda da açıklamalar yapan Müezzinoğlu. "SMA hastalarının tedavisinde faydası olacaksa parasını hesaplayacak halimiz yok". dedi. Bakan Müezzinoğlu 36 SMA hastasının tedavisine başlandığını, 118 hastanın durumunun incelendiğini aktardı.

Müezzinoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

* İşsizlik yıl sonunda inşallah tek haneye inecek.

* İstihdam için sigortalı olma süresini 3 aydan 10 güne düşürüyoruz.

* Genç girişimcilere teşvik vereceğiz.

* Bağkurluların sağlık hizmeti almasıyla ilgili mağduriyeti yıl sonuna kadar gidereceğiz.

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