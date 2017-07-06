06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Şaşırmadık! Yerli uçak gemisine bir itiraz daha

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Uçak gemisinin maliyetinin en az 20 milyar dolar olduğunu söyleyen Sözcü yazarı, bunun Türkiye için masal olduğunu ifade etti.
Şaşırmadık! Yerli uçak gemisine bir itiraz daha
Şaşırmadık! Yerli uçak gemisine bir itiraz daha Şaşırmadık! Yerli uçak gemisine bir itiraz daha Şaşırmadık! Yerli uçak gemisine bir itiraz daha

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Uçak gemisi yapacağız." sözlerini değerlendirdi.

TÜRKİYE İÇİN MASAL

"Uçak gemisi yapacakmışız! Neyle, hangi parayla yaptıracaksın beyefendi? Bir uçak gemisinin maliyeti en az 20 milyar dolar." diyen Çölaşan, uçak gemisinin Türkiye için masal olduğunu bunların konuşulmaması gerektiğini yazdı.

Sözcü yazarı, "Bizim gibi ülkelerde halka bol kepçe vaatlerde bulunmak kolay iştir. Halk çoğunlukla kanar." diyerek projenin gerçek olamayacağını savundu.

"TAKSİM'DE ANIRIRIM"

Emin Çölaşan; Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılacağının konuşulduğu dönemde, "6 sıfır atılırsa Taksim'de anırırım" demişti..

CAN ATAKLI'DAN SKANDAL YORUM

Erdoğan'ın savunma sanayinin millileştirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara Sözcü yazarı Can Ataklı'dan akılalmaz bir yorum gelmişti. Can Ataklı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda " Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız? " demişti.

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