06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Şehit çocukları erkekliğe ilk adımı atacak

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Diyarbakır’da şehit düşen Haydar Çetin’in iki aslan evladı bu hafta sonu Sincan’da erkekliğe ilk adım atacak.
Şehit çocukları erkekliğe ilk adımı atacak
Şehit çocukları erkekliğe ilk adımı atacak Şehit çocukları erkekliğe ilk adımı atacak Şehit çocukları erkekliğe ilk adımı atacak

Babasının naaşı kaldırılırken gözyaşlarını tutamadığı için hafızalara kazınan Eymen Çetin’i ve kardeşini binlerce kişinin yalnız bırakmaması bekleniyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında Kurşunlu Camii bahçesinde PKK’lı teröristler tarafından tuzaklanan bombayı imha etmeye çalışırken keskin nişancı tüfeği Kanas ile başından vurularak şehit düşen polis memuru Haydar Çetin’in, iki aslan evladı Sincan’da erkekliğe ilk adım atacak.

BİNLERİN KATILIM GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Şehit polisin oğulları Eymen ve Emin Çetin’in sünnet merasimi 9 Temmuz Pazar günü saat 12’de Sincan’daki Belinay Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. Babasının naaşını Kocatepe Cami’nden uğurlarken gözyaşlarını tutamadığı için hafızalara kazınan şehit oğlu Eymen Çetin’i erkekliğe ilk adımını atacağı bu günde yalnız bırakmamak için sosyal medyadan bir kampanya başlatıldı. Yetim kalan Eymen’in sünnet merasimine tüm sevenleri davet edildi. Ayrıca, Şehit Haydar Çetin’in Yozgat nüfusuna kayıtlı olmasından dolayı Ankara’da yaşayan Yozgatlıların merasime yoğun bir katılım göstereceği öğrenildi.

GÜNLERCE KÜÇÜK EYMEN’İN GÖZÜYAŞLI FOTOĞRAFI KONUŞULMUŞTU

Şehit Polis Haydar Çetin’in oğlu Eymen Çetin, babasının naaşı uğurlanırken döktüğü gözyaşlarına bir türlü hakim olamaması nedeniyle haber olmuş günlerce konuşulmuştu. Eymen, şehit babasının naaşı cenaze aracıyla giderken hıçkırıklarla ağlamaya başlamasıyla Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, yanağını okşayarak teskin etmeye çalışmıştı. Şehidin oğlu Eymen Çetin, törende babasının tabutunun ambulanstan alındığını görünce ağlayarak, "Keşke son bir kez daha görseydim. Anne babam cennete mi gidecek? Anne sen gitme ne olur. Ben bakmayacağım oraya" demişti.

 

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