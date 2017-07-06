06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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AP'den skandal karar! Müzakereler dondurulsun

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AP'den skandal karar! Müzakereler dondurulsun
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öngören raporu düzenlenen oylama ile kabul etti.
AP'den skandal karar! Müzakereler dondurulsun AP'den skandal karar! Müzakereler dondurulsun AP'den skandal karar! Müzakereler dondurulsun

Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan raporun 477 evet oyu aldığı belirtildi. Karara Türkiye'den çok sert tepki geldi. Bakan Ömer Çelik, "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu. Bu nedenle AP raporunu, son iki senedir olduğu gibi geçersiz yok hükmünde kabul ediyoruz" dedi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Asılsız iddialara ve iftiralara dayanan bu karar söz konusu kurumun itibarını ayaklar altına almaktadır. Bu karar tarafımızdan yok hükmünde sayılmaktadır" ifadeleri yer aldı.


Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylandı. Avrupa Parlamentosu müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. 

Oylamaya 638 parlamenter katıldı. Oylamaya katılanlardan 477 parlamenter Türkiye ile müzakerelerin dondurulması yönünde oy kullanırken, 64 parlamenter müzakerelerin devam etmesi yönünde tercih kullandı.

AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapılıyor. 

Raporda, "16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde" Türkiye ile üyelik müzakerelerinin "derhal ve resmen askıya alınması" için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonuna çağrıda bulunuluyor.

AP'NİN "SINIRLI GÜCÜ" BULUNUYOR

Bu karara Anayasa değişikliği paketinin kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gerekçe gösteriliyor. Avrupa Parlamentosu Kasım 2016’da aldığı bir diğer kararda da üyelik müzakerelerinin "dondurulması" çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerini etkileme konusunda "sınırlı gücü" bulunuyor.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KINANDI

Karar taslağında 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye’de gerçekleşen terör eylemleri kınanıyor. Türk hükümetinin sorumluları hukuk devleti ve adil yargı hakkı çerçevesinde yargılama hak ve sorumluluğu olduğu belirtiliyor. 

AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılan terör örgütü PKK’nın “yeniden şiddete başvurması” kınanıyor. 

Raporun Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünde ise her yıl olduğu gibi büyük ölçüde Rum ve Yunan tezlerine yer veriliyor.

RAPORDA YER ALAN YENİ İFADELER İSE ŞUNLAR: 

AP raporunda ilk defa AB devletlerine PKK sembollerini yasaklama çağrısında bulunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyesi ülke liderlerine yönelik 'Nazi' benzetmesi rapora girdi. Bu Avrupalı parlamenterler tarafından kınanıyor.

Üçüncü yenilik ise Ankara'ya Avrupa'daki Türk diasporasını kontrol etmekten vazgeçme çağrısı yapıldı. 

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ...

 AB Bakanı Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada "İşbirliğinden uzak bir sabotaj raporu. Bu nedenle AP raporunu, son iki senedir olduğu gibi geçersiz yok hükmünde kabul ediyoruz. bu tek taraflı ermeni anlatılarına, başka ülkelerin siyasi değerlendirmelerine yer vermesi, vizyonsuzluk belgesi olduğunun açık tanımıdır." dedi.

Çelik açıklamasında, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Çelik şunları söyledi:

"Bir kere 16 Nisan referandumu yüzde 86'lık bir katılımla açık şeffaf bir süreçle va halkın bunu kabul etmesiyle gerçekleşmiş bir referandumdur. Dolayısıyla siz halkın kabul ettiği teklifi uygularsanız, biz müzakereleri askıya alıyoruz çağırısı yapması demokratik bir tutum da değildir."

Biz, AP'yi yüzde 86'lık bir katılımla gerçeklemiş referanduma saygılı olmaya çağırıyoruz. Burada bir olgunluk problemi olduğunu da görüyoruz. Bir şeyi eleştirmek için eleştirmek bu kurumların saygınlığına gölge düşürmektedir. 'Bunu aynen uygularsanız müzakereleri askıya alırız' gibi ifadelerin eklenmesi vizyonsuzluktur. Aynen uygulanacaktır. Kaliteli bir süreç yönetilecektir. Bu süreçte bizimle işbirliği yapmak istiyorlarsa, buna açığız. Varsa eleştirileri dinlemeye açığız. Ancak halk iradesinin geçersiz sayılması gibi bir vizyonu tartışmasız söz konusu değildir.

Aşırı sağ ve İslam düşmanı kesimler tarafından dillendirilen bu çağrılar ana akım siyasetlerin parçası haline geliyor. Bunu ana akım medyada maalesef görmeye başlıyoruz.

PKK’ya yapılan çağrı olumludur ama uygulama nedir? Hepimiz biliyoruz ki, PKK sembolleri açık şekilde kullanılabilmektedir. AP’nin koridorlarına PKK sergisi açılmıştır. PKK sembollerinin yasaklanmasına çağrı yapan AP’ye tavsiyemiz, ilk önce kendi sergi alanlarında PKK sergisi yapılmasını engellemelidir."

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