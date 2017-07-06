06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Yerli otoya sürpriz talip! Yakışmıyor, Biz yapalım..

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Yerli otoya sürpriz talip! Yakışmıyor, Biz yapalım..
ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın yerli otomobilin Ar-Ge ve yedek parçasına talip olduğunu söyledi.
Yerli otoya sürpriz talip! Yakışmıyor, Biz yapalım.. Yerli otoya sürpriz talip! Yakışmıyor, Biz yapalım.. Yerli otoya sürpriz talip! Yakışmıyor, Biz yapalım..

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın yerli otomobilin Ar-Ge ve yedek parçasına talip olduğunu söyledi. “Montajcılık bu ülkeye yakışmıyor” diyen Baran, yerli uçak gemisinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB'un 73. Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği yerli otomobille ilgili "babayiğit" çağrısına, Ankara'dan Ar-Ge ve yedek parça desteği mesajı geldi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de bakanlık olarak üretimi için özel sektör öncülüğünde devlet destekli yeni bir iş modeli üzerinde çalıştıklarını belirttiği yerli otomobil için, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran "Ankara olarak bilgi birikimi ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Ankara'nın teknokentler, OSTİM'deki 5 bin 500 işyeri ve Ar-Ge merkezleriyle bu işin içinde olmasını istiyorum. Ar-Ge ayağını buradan yürütelim" açıklamasını yaptı.

ARKASINDAN UÇAK GEMİSİ GELİR

Sabah Gazetesi'ne konuşan Gürsel Baran, yerli otomobil üretiminin Türkiye'yi milli gelirde bir üst basamağa taşıyacağını vurgulayarak "Bu ülkenin hedeflerine ulaşması için orta gelir tuzağından kurtulması lazım. Sıçrama yapmak için teknoloji ve yüksek katma değer üretmeliyiz. Yerli otomobil bunun için anahtar olacak. Belki arkasından elektrikli otomobil, uçak gemisi gelecek" dedi.

MONTAJCILIK BİZE YAKIŞMIYOR

Türkiye'nin gerekli altyapıya sahip olduğunu belirten Baran, "Otomobil ve hafif ticari araç ithalatına 10 milyar doların üzerinde para ödüyoruz. Gerek savunma gerekse otomobil sanayisinde bir üst aşamaya geçmemiz gerekiyor. Türkiye teknolojide dışa bağlı bir ülke değil. Montajcılık bu ülkeye yakışmıyor" diye konuştu. Ankara'nın da teknolojiyi sağlayacak yeterli kaynağı olduğunu belirten Baran, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece OSTİM'de 5 bin 500 işyeri var ve ağırlıklı olarak metal parça üretimiyle uğraşıyorlar. Şu anda OSTİM Airbus ve Boeing'e parça yapıp gönderiyor."

BEYİN GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Yerli otomobilin yeni bir istihdam kapısı açacağına dikkat çeken Baran, şunları söyledi: "Yüzde 100 yerli otomobili üretmek demek, bilim insanlarını, kalifiye işçiyi istihdam etmek demek. Bu sayede yeni bir istihdam kapısı açmış olacağız. Bu şekilde beyin göçünün de bir nebze önüne geçebiliriz. Neden kendi bilim adamımızı kendimiz istihdam etmeyelim? Yerli otomobilin üretimi için bir konsorsiyum kurulması riskleri de en aza indirir."

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