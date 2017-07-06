06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Trafik sigortasında önemli gelişme!

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Trafik sigortasında önemli gelişme!
Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Mehmet Şimşek imzalanarak başbakanlığa gönderildi.
Trafik sigortasında önemli gelişme! Trafik sigortasında önemli gelişme! Trafik sigortasında önemli gelişme!

Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Şimşek, Riskli Sigortalılar Havuzu'nu anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu modelde şirketler, kapsamdaki sigorta grupları için yani 1. ve 2. basamak dediğimiz kötü sürücüler veya taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olan araçlara yönelik kesilen poliçelerden aldıkları primleri merkezi bir havuzda toplayacak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan karşılanacak ancak hasar sürecini her şirket kendisi yürütecek. Şirketler havuz modelinde prime ve hasar tutarına belli kurallar dahilinde iştirak edecek. Bu iştirakte şirketlerin son 3 yıldaki pazar payları yüzde 50 oranında dikkate alınacak, kalan yüzde 50 ise şirketler arasında eşit dağıtılacak. Ayrıca, şirketler devrettikleri primden belli bir payı, giderler için komisyon olarak alacak. Biz modelde bu oranı yüzde 5 olarak belirledik."

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