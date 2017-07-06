06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Dev şirkete soruşturma açıldı

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Dev şirkete soruşturma açıldı
Rekabet Kurumu ilaç firması Roche hakkında yurtdışına ilaç satışını yasaklaması hakkında bir sözleşme imzalattığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
Dev şirkete soruşturma açıldı Dev şirkete soruşturma açıldı Dev şirkete soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu (RK), rekabeti engelleme ve hâkim durumun kötüye kullanılma şikayetine ilişkin 2010’da soruşturma açılmasına gerek görmediği kararın Danıştay tarafından bozulması sonrası Roche Müstahzarları hakkında soruşturma başlattı.

RK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Roche Müstahzarları, ürün satışında bulunmak için yurtdışına satış yasağı düzenlemesini içeren sözleşmenin imzalanmasını şart koştuğu, bu şartı kabul etmeyen Co-Re-Na Ecza Deposu’na 2010 yılından itibaren mal vermeyi reddettiği, anılan depoya diğer ecza depolarının Roche ürünlerini satmasına engel olduğu, bu çerçevede dört ve altıncı maddeleri kapsamında Rekabet Kanunu’nu ihlal ettiği iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi” görüşüne yer verildi.

Kurum ilgili şikayetin 2010’da reddine karar verildiğini ancak bu kararın Danıştay 13. Dairesi’nin, 16 Aralık 2016’daki kararı ile iptal edildiğini de belirterek, söz konusu iddiaların tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

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