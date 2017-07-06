06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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17 yaşındaki kızını hamile bıraktığı ortaya çıktı

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Kütahya'da 17 yaşındaki A.K.'yi, cezaevinde tutuklu olan babası 43 yaşındaki Y.K.'nin hamile bıraktığı belirlendi.
17 yaşındaki kızını hamile bıraktığı ortaya çıktı
17 yaşındaki kızını hamile bıraktığı ortaya çıktı 17 yaşındaki kızını hamile bıraktığı ortaya çıktı 17 yaşındaki kızını hamile bıraktığı ortaya çıktı

Daha önce Kütahya'nın merkeze bağlı köyü olan Gövem Mahallesi'nde oturan A.K., geçen 16 Haziran'da karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle yakınları tarafından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

A.K.'nin yapılan tetkiklerinde, 2 aylık hamile olduğu belirlendi. A.K., doktorlara üvey annesiyle birlikte kaldıkları evde öz babası Y.K.'nin kendisiyle defalarca ilişkiye girdiğini, bunun sonucunda da hamile kaldığını söyledi. 

Doktorların durumu bildirmesini ardından baba Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve kızının eski nişanlısından hamile kalmış olabileceğini  söyleyen Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne konuldu.

DNA TESTİNDE ORTAYA ÇIKTI

İki aylık hamile olan A.K.'nin karnındaki bebeği hastanede yapılan kürtajla alındı. A.K.'nın kimin tarafından hamile bırakıldığını belirlenmesi için de baba Y.K. ile A.K.'nin eski nişanlısından alınan kan örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testinde  A.K.'yi öz babası Y.K.'nin hamile bıraktığı belirlendi.

Halen tutuklu olan Y.K.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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