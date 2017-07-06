06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

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Euro 4.14 lira sınırını da aşarak 4.1415 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine yükseldi.
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı
Euro tüm zamanların rekorunu kırdı Euro tüm zamanların rekorunu kırdı Euro tüm zamanların rekorunu kırdı

Avro 4.14 lira sınırını da aşarak 4.1415 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanan elişmelerle dolar ve euro yükseliyor.

Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6380 liraya ulaşırken, euro da AP'nin Türkiye raporu kararı sonrası 4.1415 liraya kadar tırmandıktan sonra, bu düzeylerde hareket etmeye başladı.Lirayı, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, bölgesel jeopolitik risklerin de etkilediğine dikkat çeken piyasa analistleri, özellikle Suriye ve Katar'a ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin bölgeye yakınlığı nedeniyle lira üzerinde satış baskısını ağırlaştırdığına dikkat çekiyor. 

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