06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 32°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 100.679 -0.06
  • Altın: 142,688 0.30
  • Dolar: 3,6257 0.48
  • Euro: 4,1329 1.01

AP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

»
AP'nin Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararına ilk tepki AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten geldi.
AP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki
AP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki AP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki AP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylanıp kabul edilmesine ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik, "AP raporu oylama ile kabul edildi. Objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. AP görüşmüştür ve siyasi nitelikte bir karar açıklamıştır. Rapor tarafımıza ulaştığında  değerlendirme söz konusu olamadan aynen iade edilecek" dedi. 

İşte Çelik'in sözleri:

SABOTAJ RAPORU

"Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülmüştür ve siyasi nitelikli bir karar almıştır. Rapor objektif değil. Türkiye'nin şimdiye kadar yaptıklarını görmeyen. Ermeni meselesinde tek taraflı tarih anlayışını benimseyen bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor işbirliği raporu değil. Bizim AP'den beklentimiz, uygun işbirlikleri üreten yeni köprüler kuran, eleştirilerle beraber ilerlemeye olanak sağlayan hükümler çıkarmasıdır. Bu rapor bir sabotaj raporudur. AP raporunu son iki sene olduğu gibi bu sene de yok hükmünde kabul ediyoruz. Rapor aynen iade edilecektir." 

Yine bu tek taraflı Ermeni anlatılarına, başka ülkelerin bir takım siyasi değerlendirmelerine yer vermesi bir vizyonsuzluk belgesi olduğunun da açık göstergesidir. Bu sene 1915 olaylarıyla ilgili atıf ana metnin içerisinde yer alıyor.

Bu raporda, AP tarafından Türkiye'deki Anayasa değişikliklerinin mevcut haliyle uygulanması durumunda, katılım müzakerelerinin askıya alınması, gümrük birliğinin güncellenmesi için İnsan Hakları Komisyonu'na tüm katılım öncesi fonların askıya alınması yönünde yapılan çağrılar AP'nin Türkiye-AB ilişkilerinin önemini kavramaktan ne kadar uzağa düştüğünü göstermektedir.

REFERANDUMDA ALINAN KARAR UYGULANACAK

Bir kere 16 Nisan Referandumu yüzde 86'lık yüksek bir katılımla, açık şeffaf bir süreçle ve halkın bunu kabul etmesiyle gerçekleşmiş bir referamdumdur. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nun 'Siz halkın kabul ettiği bir teklifi uygularsanız, biz sizinle yapılan müzakerelerin durdurulması çağrısı yapıyoruz' demesi esasında demokratik bir tutum da değildir. Türkiye'den talep edilen şey Türkiye'nin halkın iradesine duyarsız kalmasıdır. Tabii ki böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Referandumun neticesi tabii ki uygulanacaktır. AP'nin böyle bir çağrı yapmaya hakkı yoktur. Bu anti-demokratik bir yaklaşımdır. Bir AP'yi halk iradesine saygılı olmaya çağırıyoruz. Burada bir olgunluk problemi olduğunu da görüyoruz. Bu birebir bir vizyonsuzluktur. Halk iradesi tecelli etmiştir ve bu da aynen uygulanacaktır.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu Türkiye'nin tek taraflı bir talebi değildir. Şimdiye kadar başarıyla yürüyen ve son derece sağlıklı bir şekilde müzakereleri yapılan belli bir olgunluğa erişmiş bu konuyu bir takım siyasi mülahazaların konusu yapmaları da son derece yanlıştır.

Fakat biz bu çağrıları bir yerden tanıyoruz. Bu çağrılar maalesef çok uzun zamandır ilk önce Avrupa'daki aşırı sağ kesimler, İslam düşmanı kesimler tarafından dillendiriliyor. Medyanın seçici hafızasıyla ana akım siyasetin parçası haline geliyor ve arkasından maalesef bunu ana akım medyada görmeye başlıyoruz.

PKK'YA YAPILAN ÇAĞRI OLUMLU AMA...

Tabii PKK'ya yönelik yapılan çağrı olumludur ama uygulama nedir? Ama hepimiz biliyoruz ki pek çok Avrupa ülkesinde PKK sembolleri kullanılabilmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun koridorlarında PKK sergisi açılmıştır.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne karşı verdiğimiz mücadele son derece meşru bir mücadeledir. Buna karşın kendilerinin bir çağrı yaparak somut deliller istemeleri bir darbeyi bir darbe girişimini anlamadıklarının göstergesidir. Türkiye hukuk içinde OHAL rejimine başvurdu. Herhangi bir şekilde FETÖ'nün darbenin arkasında olduğunu sorgulayan bir yaklaşımı kötü niyetli bir yaklaşım olarak kabul ederiz. Darbe girişimi konusunda bütün kanıtlar ortada. Tarihin en büyük hukuk mücadelelerinden birini veriyoruz. AP Başkanı'nın Türkiye'ye gelişi darbe girişiminden aylar sonra olmuştur. AP'nin raporu kapağı açılmadan iade edilecek."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başbakan trafik projesinin açılışında konuştuBaşbakan trafik projesinin açılışında konuştuBaşbakan Binali Yıldırım, 'Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, trafik kazalarında ölenlerin terör nedeniyle ölenlerden daha çok olduğunu söyledi.
İlçe bir anda karıştı! Avukatlar AVM'ye sığındıİlçe bir anda karıştı! Avukatlar AVM'ye sığındıAydın'ın Kuşadası ilçesinde ünlü giyim firmalarının avukatlarının polis eşliğinde yaptığı sahte marka denetimi sırasında olaylar çıktı...
Avrupa'yı ürküten tarih! 2019'da ne değişecek?Avrupa'yı ürküten tarih! 2019'da ne değişecek?Avrupa Parlamentosu, bugünkü oylamada Türkiye ile ilgili tepki çeken bir karar imza attı.
Erdoğan açıkladı: Tam 3 bin terörist...Erdoğan açıkladı: Tam 3 bin terörist...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde aralarında üst düzey isimlerin de olduğu tam 3 bin DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
AP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepkiAP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepkiAP'nin Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararına ilk tepki AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten geldi.
17 yaşındaki kızını hamile bıraktığı ortaya çıktı17 yaşındaki kızını hamile bıraktığı ortaya çıktıKütahya'da 17 yaşındaki A.K.'yi, cezaevinde tutuklu olan babası 43 yaşındaki Y.K.'nin hamile bıraktığı belirlendi.
  • Şehit çocukları erkekliğe ilk adımı atacak06 Temmuz 2017 Perşembe 13:40
  • Başbuğ Yüce Divan'da yargılanacak!06 Temmuz 2017 Perşembe 13:39
  • Çıldıracaklar! 'Atatürk düşmanlarıyla yürümem'06 Temmuz 2017 Perşembe 13:37
  • Eski belediye başkanı dehşet saçtı!06 Temmuz 2017 Perşembe 13:30
  • AP'den skandal karar! Müzakereler dondurulsun06 Temmuz 2017 Perşembe 13:28
  • Trump'tan tehdit gibi K.Kore çıkışı! Sinyali verdi06 Temmuz 2017 Perşembe 13:20
  • Bütün ışıklar açık olacak! Bu dua okunacak06 Temmuz 2017 Perşembe 12:55
  • 2 üniversiteye operasyon! Gözaltılar var06 Temmuz 2017 Perşembe 11:54
  • FETÖ iddianamesinde O'nun da adı geçiyor06 Temmuz 2017 Perşembe 11:46
  • KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bugün Kıbrıs için bir karar günü olmalıdır06 Temmuz 2017 Perşembe 11:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri