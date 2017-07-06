AP'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

AP'nin Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması kararına ilk tepki AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'ten geldi.

Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu bugün oylanıp kabul edilmesine ilişkin AB Bakanı Ömer Çelik, "AP raporu oylama ile kabul edildi. Objektif, güvenilir olmayan bir takım ifadeler içeriyor. Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. AP görüşmüştür ve siyasi nitelikte bir karar açıklamıştır. Rapor tarafımıza ulaştığında değerlendirme söz konusu olamadan aynen iade edilecek" dedi.

İşte Çelik'in sözleri:

SABOTAJ RAPORU

"Hiçbir bağlayıcılığı olmayan bir rapordur. Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülmüştür ve siyasi nitelikli bir karar almıştır. Rapor objektif değil. Türkiye'nin şimdiye kadar yaptıklarını görmeyen. Ermeni meselesinde tek taraflı tarih anlayışını benimseyen bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor işbirliği raporu değil. Bizim AP'den beklentimiz, uygun işbirlikleri üreten yeni köprüler kuran, eleştirilerle beraber ilerlemeye olanak sağlayan hükümler çıkarmasıdır. Bu rapor bir sabotaj raporudur. AP raporunu son iki sene olduğu gibi bu sene de yok hükmünde kabul ediyoruz. Rapor aynen iade edilecektir."



Yine bu tek taraflı Ermeni anlatılarına, başka ülkelerin bir takım siyasi değerlendirmelerine yer vermesi bir vizyonsuzluk belgesi olduğunun da açık göstergesidir. Bu sene 1915 olaylarıyla ilgili atıf ana metnin içerisinde yer alıyor.

Bu raporda, AP tarafından Türkiye'deki Anayasa değişikliklerinin mevcut haliyle uygulanması durumunda, katılım müzakerelerinin askıya alınması, gümrük birliğinin güncellenmesi için İnsan Hakları Komisyonu'na tüm katılım öncesi fonların askıya alınması yönünde yapılan çağrılar AP'nin Türkiye-AB ilişkilerinin önemini kavramaktan ne kadar uzağa düştüğünü göstermektedir.

REFERANDUMDA ALINAN KARAR UYGULANACAK

Bir kere 16 Nisan Referandumu yüzde 86'lık yüksek bir katılımla, açık şeffaf bir süreçle ve halkın bunu kabul etmesiyle gerçekleşmiş bir referamdumdur. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu'nun 'Siz halkın kabul ettiği bir teklifi uygularsanız, biz sizinle yapılan müzakerelerin durdurulması çağrısı yapıyoruz' demesi esasında demokratik bir tutum da değildir. Türkiye'den talep edilen şey Türkiye'nin halkın iradesine duyarsız kalmasıdır. Tabii ki böyle bir şey söz konusu olmayacaktır. Referandumun neticesi tabii ki uygulanacaktır. AP'nin böyle bir çağrı yapmaya hakkı yoktur. Bu anti-demokratik bir yaklaşımdır. Bir AP'yi halk iradesine saygılı olmaya çağırıyoruz. Burada bir olgunluk problemi olduğunu da görüyoruz. Bu birebir bir vizyonsuzluktur. Halk iradesi tecelli etmiştir ve bu da aynen uygulanacaktır.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu Türkiye'nin tek taraflı bir talebi değildir. Şimdiye kadar başarıyla yürüyen ve son derece sağlıklı bir şekilde müzakereleri yapılan belli bir olgunluğa erişmiş bu konuyu bir takım siyasi mülahazaların konusu yapmaları da son derece yanlıştır.



Fakat biz bu çağrıları bir yerden tanıyoruz. Bu çağrılar maalesef çok uzun zamandır ilk önce Avrupa'daki aşırı sağ kesimler, İslam düşmanı kesimler tarafından dillendiriliyor. Medyanın seçici hafızasıyla ana akım siyasetin parçası haline geliyor ve arkasından maalesef bunu ana akım medyada görmeye başlıyoruz.

PKK'YA YAPILAN ÇAĞRI OLUMLU AMA...

Tabii PKK'ya yönelik yapılan çağrı olumludur ama uygulama nedir? Ama hepimiz biliyoruz ki pek çok Avrupa ülkesinde PKK sembolleri kullanılabilmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun koridorlarında PKK sergisi açılmıştır.



Fethullahçı Terör Örgütü'ne karşı verdiğimiz mücadele son derece meşru bir mücadeledir. Buna karşın kendilerinin bir çağrı yaparak somut deliller istemeleri bir darbeyi bir darbe girişimini anlamadıklarının göstergesidir. Türkiye hukuk içinde OHAL rejimine başvurdu. Herhangi bir şekilde FETÖ'nün darbenin arkasında olduğunu sorgulayan bir yaklaşımı kötü niyetli bir yaklaşım olarak kabul ederiz. Darbe girişimi konusunda bütün kanıtlar ortada. Tarihin en büyük hukuk mücadelelerinden birini veriyoruz. AP Başkanı'nın Türkiye'ye gelişi darbe girişiminden aylar sonra olmuştur. AP'nin raporu kapağı açılmadan iade edilecek."