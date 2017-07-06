06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Başbakan trafik projesinin açılışında konuştu

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Başbakan Binali Yıldırım, 'Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, trafik kazalarında ölenlerin terör nedeniyle ölenlerden daha çok olduğunu söyledi.
Başbakan trafik projesinin açılışında konuştu
Başbakan trafik projesinin açılışında konuştu Başbakan trafik projesinin açılışında konuştu Başbakan trafik projesinin açılışında konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, 'Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi'nin açılışında konuştu.

İşte Yıldırım'ın konuşması:

''Trafikte ölümler terör nedeniyle ölümlerden fazla. Ancak terör çok konuşuluyor, ama trafik konuşulmuyor. Dünyanın en güzel yolunu yapabilirsiniz, ama insan faktörünü işin içine koymazsanız yaptığınız bütün bu çalışmalar değersiz hale gelebilir. Yollardaki kazaların 1. sebebi insan hatası. Yüzde 90'a yaklaşıyor.

Ne yapmamız lazım? Eğitmemiz lazım.

'15 YILLIK ÇALIŞMAYI TEK SEFERDE YAPABİLİR'

Trafik kazalarında sadece bu durum bitmiyor, sakat kalanlar ömür boyu bu acıyı yaşıyor. Ülkeye maddi kaybı, AB ülkeleri içerisinde yıllık 1100 milyar avro. Bu para 15 yılda ülke için yaptığımız bütün alt yapıyı bir seferde yapmak demek.

'BEN DE VARIM'

Trafik kazalarında 0 ölüm için küçük büyük projelerin hepsinde ben de varım.

Biz yollar yapıp açarken bir şey söyledik. 'Biz yolları sizi yaptık, ama şunu unutmayın: Yolların kralı olmaz kuralı olur.'

Büyün emeği geçenlere teşekkür ediyorum.''

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