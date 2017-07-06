06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 32°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 100.679 -0.06
  • Altın: 142,688 0.30
  • Dolar: 3,6257 0.48
  • Euro: 4,1329 1.01

MEB’den öğrencilere ‘devamsızlık’ müjdesi

»
MEB’den öğrencilere ‘devamsızlık’ müjdesi
MEB’den yapılan açıklamada, “Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak” denildi.
MEB’den öğrencilere ‘devamsızlık’ müjdesi MEB’den öğrencilere ‘devamsızlık’ müjdesi MEB’den öğrencilere ‘devamsızlık’ müjdesi

MEB’den yapılan açıklama şu şekilde;

“Örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, derslerinde başarılı olmalarına rağmen özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşan; ancak yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumunda olan son sınıf öğrencileri ile velilerden gelen talep üzerine bu öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

Bakan Yılmaz’ın onayıyla illere gönderilen yazıya göre, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrencilerin durumu devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MEB’den öğrencilere ‘devamsızlık’ müjdesiMEB’den öğrencilere ‘devamsızlık’ müjdesiMEB’den yapılan açıklamada, “Tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak” denildi.
Bu tercihlere maaş gibi burs!Bu tercihlere maaş gibi burs!2017-2018 döneminden itibaren yer bilimleri alanları ile temel bilim alanlarındaki programlara ilk üç sırada yerleşen öğrencilere aylık 625 lira burs verileceğini açıklandı.
LYS'de yine aynı manzara!LYS'de yine aynı manzara!Adana'da LYS sosyal bilimler oturumuna katılmak isteyen bazı öğrenciler, son anda içeriye girebilirken 15 dakika kuralına takılanlar ise sınav salonuna alınmadı.
LYS'ye girecekler dikkat!LYS'ye girecekler dikkat!ÖSYM Başkanı Ömer Demir, 10 Haziran'da başlayacak LYS'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÖSYM'den silgi mağdurlarına müjde: DeğiştiÖSYM'den silgi mağdurlarına müjde: DeğiştiÖSYM, öğrencilerin silmediği ve cevap kağıdında iz bıraktığı gerekçesiyle büyük tepkisine neden olan silgiyi değiştirdi
2017 TEOG sınav sonuçları açıklandı - Tıkla öğren2017 TEOG sınav sonuçları açıklandı - Tıkla öğrenTEOG sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan duyuru ile TEOG sonuçları erişime açıldı.
  • Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!25 Mayıs 2017 Perşembe 08:44
  • ÖSYM'den KPSS adaylarına 09.45 uyarısı12 Mayıs 2017 Cuma 11:00
  • ÖSYM'den adaylara 09.45 uyarısı!06 Mayıs 2017 Cumartesi 14:20
  • YGS'ye geç kalanlar için karar çıktı!04 Mayıs 2017 Perşembe 12:38
  • TEOG soru ve cevapları yayınlandı!27 Nisan 2017 Perşembe 14:15
  • “Necmettin’in Dünyası” kitabı laik kesimi rahatsız etti25 Nisan 2017 Salı 14:49
  • YGS sonuçları açıklandı28 Mart 2017 Salı 19:52
  • Amerika dil okulları ile İngilizce eğitimi16 Mart 2017 Perşembe 15:35
  • 420 TL'lik KPSS'ye tepki15 Mart 2017 Çarşamba 10:17
  • Erdoğan'dan Nihat Hatipoğlu'na yeni görev11 Mart 2017 Cumartesi 09:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri