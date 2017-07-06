06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş affetmedi

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Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş affetmedi
Sakarya'da yaşayan Yakup Çoruh, CHP'nin yürüyüşü hakkında "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş affetmedi Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş affetmedi Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Vatandaş affetmedi

Sakarya'da yaşayan bir vatandaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun,başlattığı yürüyüşe ilişkin, "kamu haklarından yararlanmaya engel olunduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Sakarya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan 49 yaşındaki Yakup Çoruh, Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği yürüyüşün D-100 karayolunda sürekli olarak trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirtti. Karayolunun sağlıklı kullanılmasına engel olunduğunu vurgulayan Çoruh, 26 Haziran tarihinde bayram ziyareti için gittiği memleketi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinden Sakarya'ya saatler süren yolculuğun ardından ulaştığını ve mağdur olduğunu ifade etti.

BİR AN ÖNCE SONLANDIRMASI GEREK

"Kamu haklarından yararlanmasını engellediği" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyleyen Çoruh, "Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm olarak bu yürüyüşün bir an önce sonlandırılması gerekmektedir." dedi. Çoruh, açıklamasının ardından adliye binasına girerek, savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdi.

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