06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
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Polisin zor anları... Acı haberi böyle verdi!

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Yaklaşık bir hafta önce yaşamını kaybettiği tespit edilen öğretmenin ölüm haberini hemşire kızına telefonda veren polis memuru zor anlar yaşadı.
Polisin zor anları... Acı haberi böyle verdi!
Polisin zor anları... Acı haberi böyle verdi! Polisin zor anları... Acı haberi böyle verdi! Polisin zor anları... Acı haberi böyle verdi!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde vatandaşlar, 112 Acil hattını arayarak tek katlı evde yaşayan 51 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Akcivan'dan yaklaşık bir haftadır haberalamadıklarını ve evden ağır kokular geldiğini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ağır koku nedeniyle eve giremedi. Polis ekiplerince olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, maske takarak girdikleri evde Akcivan'ın cesedini buldu.

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BABASININ ÖLÜM HABERİNİ VERDİ

Daha sonra polis ve sağlık ekipleri de eve maske ile girerek inceleme yaptı. İnceleme sonucunda Akcivan'ın yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, evde bulunan Akcivan'a ait not defterindeki numaraları arayarak emekli öğretmenin yakınlarına ulaşmaya çalıştı. "Kızım" adıyla not edilen numarayı arayan bir polis memuru, telefonu açan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Hilal Akcivan'a babasının ölüm haberini verirken zor anlar yaşadı.

Daha sonra eve gelen Akcivan'ı polis ekipleri sakinleştirdi. Akcivan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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