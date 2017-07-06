06 Temmuz 2017 Perşembe12 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 28°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 100.627 -0.12
  • Altın: 142,579 0.23
  • Dolar: 3,6183 0.28
  • Euro: 4,1307 0.96

3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildi

»
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de ilk etçi damızlık tavuğun geliştirildiğini açıkladı.
3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildi
3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildi 3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildi 3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildi

Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından Türkiye'de ilk kez geliştirilen "Etçi Damızlık Tavuk (Anadolu -T)" ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ıslah edilerek geliştirilen "Siyah Pirinç (Siyah-1)" ile ilgili düzenlediği tanıtım toplantısında, tavuk eti sektörünün dünyadaki ekonomik büyüklüğünün 200 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, yılda 2 milyon ton piliç eti ürettiğine işaret eden Çelik, bu rakamla ülkenin dünyada 9. sırada bulunduğunu ifade etti.  Çelik, dünya kanatlı eti ihracatında, Brezilya, ABD, Hollanda ilk üç sırada yer alırken Türkiye'nin 11'inci sırada bulunduğunu vurgulayarak, 2016'da 337 bin ton tavuk eti ihraç edildiğini bildirdi.

Türkiye'deki yıllık kişi başına tavuk eti tüketiminin 22 kilogram olduğunu kaydeden Çelik, dünyada bu rakam ile 7. sırada yer aldığını belirtti. 

turkiyede_etci_damizlik_tavuk_ilk_kez_gelistirildi_1499349238_7714.jpg

Çelik, kanatlı sektörünün en hassas konusunun damızlık materyal geliştirilmesi ve temini olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün dünyada kendi etçi damızlığını geliştirmiş Almanya, Fransa ve Amerika olmak üzere üç ülke bulunmaktadır. Dünya tavuk eti üretiminin yüzde
90'ını bu üç ülkenin geliştirdiği hatlarla sağlanmaktadır. Biz de bu sektörde söz sahibi olmak ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayabilmek için etçi tavukta devam eden Ar-Ge çalışmalarının sonucunu bugün aldık. Dünyada var olan 3 etçi tavuk hattına bugün 4'üncü hat Türkiye tarafından ilave edilmektedir. Kendi Ar-Ge çalışmalarımız ile kendi etçi damızlık tavuğumuzu geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje için bugüne kadar 20 milyon lira harcama yapıldı. Bu gelişme dışa bağımlılığı azaltacak ve orta vadede de dışa bağımlılığı ortadan kaldırmış olacaktır. Geliştirilen yerli etçi tavuklarla, 42 günlük yaşta elde edilen canlı ağırlık 2 kilo 850 gram ile 2 kilo 920 gram arasındadır. Günde 1,6 kilogram yem ile 1 kilogram et elde edildiği düşünülürse, şu anda piyasadaki tavuklarla yarışılabilir bir tür elde edilmiş olduğu görülmektedir."

EBEVEYN TAVUKLAR ARALIKTA ÖZEL SEKTÖRE VERİLECEK

Geliştirilen etçi tavuğa ait verilerin özel sektörle paylaşıldığını ve taleplerin toplanmaya başlandığını anlatan Bakan Çelik, aralık ayından itibaren talepler doğrultusunda özel sektöre etlik ebeveynlerin verileceğini bildirdi. 
Ayda takriben 16 bin ebeveyni özel sektöre vermeyi düşündüklerine değinen Çelik, yıllık olarak da yaklaşık 200 bin ebeveyn verilmesini öngördüklerini açıkladı.

Çelik, özel sektörün bu ebeveynlerden yılda 27 milyon etçi piliç civcivi üreteceğini belirterek, "Bu civcivlerden de yılda 50 bin ton piliç eti üretileceği tahmin edilmektedir. Bu yıllık piliç üretimimizin yüzde 2,5'i, inşallah ilk hedefimiz yüzde 10'luk bir paya ulaşmaktır." diye konuştu. 
Anadolu-T'nin özel sektör için esas cazip tarafının maliyeti olacağını bildiren Çelik, "Etçi damızlıklar yurt dışından ithal edilenlerin fiyatının dörtte birine özel sektöre verilecektir. İthal edilenlerin fiyatı 4 avro, yerli geliştirilenlerin fiyatı ise 4 lira olacaktır. Yurt dışından yıllık 15 milyon
civarında damızlık civciv ya da yumurta ithal ediliyor. Bunun da bedeli 60 milyon dolar civarındadır. " değerlendirmesini yaptı.  

"ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN GLUTEN İÇERMEYEN ÇEŞİTLER GELİŞTİRECEĞİZ"

Dünyada yılda 480 milyon ton pirinç üretimi yapıldığını ve bunun 40 milyon tonunun uluslararası ticarete konu olduğunu aktaran Bakan Çelik, Türkiye'de 2016 yılında 920 bin ton pirinç üretimi yapıldığını kaydetti.

Çelik, diğer dünya ülkeleri ile kıyaslandığında yapılan ıslah çalışmaları sonucunda dekara verim açısından Türkiye'nin ilk üçte yer aldığını vurguladı. 

Bugün çeltik üretiminde tohumun yüzde 80'inin yerli kaynaklardan sağlandığına dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız Türkiye'de konvansiyonel çeltik ıslah çalışmaları yanında besin değeri daha yüksek olan ve diyetlerde tavsiye edilen siyah pirinç ile ilgili ıslah çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 2018'den itibaren siyah pirincin üretimi gerçekleştirilecek. Bu siyah pirinç protein değeri, çinko, demir, magnezyum, fosfor, kalsiyum, sindirilebilir selüloz ve B vitamini açısından zengin. Karbonhidrat ve enerji oranı düşük dolayısıyla şeker hastalığı açısından son derece önemli, kanser ve benzeri hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirme özelliğine sahip. İnsan sağlığı açısından besleyiciliği daha yüksek besinler geliştirmeyi hedefliyoruz. 2017 sonuna kadar yeni bir siyah pirinç tescil edilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca çölyak hastaları için de gluten içermeyen çeşitleri geliştirme çalışmalarımız da devam etmektedir."

Bakan Çelik, bu siyah pirincin üretim aşamasında da çeltik yanıklığı hastalığına dayanıklı olduğunu ifade ederek, Türkiye'de genetik değişikliğine gidilmeden siyah pirinç geliştirildiğini anlattı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildi3 ülkede vardı! Türkiye'de ilk kez geliştirildiGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de ilk etçi damızlık tavuğun geliştirildiğini açıkladı.
Euro tüm zamanların rekorunu kırdıEuro tüm zamanların rekorunu kırdıEuro 4.14 lira sınırını da aşarak 4.1415 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine yükseldi.
Dev şirkete soruşturma açıldıDev şirkete soruşturma açıldıRekabet Kurumu ilaç firması Roche hakkında yurtdışına ilaç satışını yasaklaması hakkında bir sözleşme imzalattığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
Trafik sigortasında önemli gelişme!Trafik sigortasında önemli gelişme!Zorunlu trafik sigortasında "Riskli Sigortalılar Havuzu" modelini getiren yönetmelik Mehmet Şimşek imzalanarak başbakanlığa gönderildi.
Yerli otoya sürpriz talip! Yakışmıyor, Biz yapalım..Yerli otoya sürpriz talip! Yakışmıyor, Biz yapalım..ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın yerli otomobilin Ar-Ge ve yedek parçasına talip olduğunu söyledi.
Müezzinoğlu'ndan 'sigorta düzenlemesi' açıklamasıMüezzinoğlu'ndan 'sigorta düzenlemesi' açıklamasıÇalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir televizyon kanalında gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ekonomi danışmanı06 Temmuz 2017 Perşembe 09:31
  • Yüz binlerce vatandaşa müjdeyi verdi06 Temmuz 2017 Perşembe 08:48
  • Ethereum %6 geriledi, Bitcoin baskı altında05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:25
  • KOSGEB kredilerinde vurgun çarkı05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:00
  • İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili flaş gelişme!05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:35
  • Ömer Halisdemir ismi tescillenerek koruma altına alındı05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:56
  • Elektrik tüketim rekoru kırıldı05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:13
  • Bakanlık düğmeye bastı! Türkiye’ye faturası 65 milyar TL05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:55
  • Volkswagen 17 yıl sonra İran'a dönüyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:30
  • SGK'dan sevindiren karar! Listeye alındı05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri